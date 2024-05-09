Від заморозків до +25: відомий синоптик розповів, коли потеплішає в Україні

Ігор Кібальчич дав прогноз на другу декаду травня

В Україні спостерігається період аномально холодної погоди, що пов’язано з проникненням арктичного повітря з півночі Європи.

Вночі на Лівобережжі країни відзначаються заморозки на поверхні грунту, місцями температура повітря опускається до -2°С. Тепліша та комфортніша погода зберігається у південній частині та західних областях.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Згідно зі свіжою прогностичною інформацією, температурне тло у більшості регіонів України протягом найближчих 5–7 днів буде нижчим за норму на 3–5°С.

Загалом практично вся Східна Європа опиниться у владі аномально низьких температур, що добре видно на карті.

На карті представлений прогноз відхилення середньодобової температури повітря від норми в Європі на період з 13 по 20 травня 2024 року

Водночас періодично через нас проходитимуть циклони та пов’язані з ними атмосферні фронти. Тому в окремі дні варто чекати на дощову та вітряну погоду з хмарним небом. У західних та південних областях температура буде помітно вищою як у нічний час, так і вдень. Заморозки не виключені у північних та східних областях.

З 10 по 13 травня в Україні суттєвих опадів не передбачається, прогнозує відомий синоптик, лише на півночі Лівобережжя, а також місцями у Карпатському регіоні пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі +5…+10°С, вдень +15…+20°С; у північних та східних областях вночі +1…+6°С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3°С, вдень +12…+18°С.

14 травня у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, місцями опади. 15–16 травня нестійка погода з дощами збережеться у західних, південних областях та Криму. Температурне тло істотно не зміниться: вночі у північних, центральних та східних областях очікуються заморозки, вдень температура коливатиметься в межах +11…+17°С. У західних та південних регіонах вночі +3…+9°С, вдень +15…+20°С.

З 17 по 20 травня погода в Україні очікується більш нестійкою через активізацію циклонічної діяльності над Центральною Європою. Поступово температура підвищиться на 3–6°С. Проте проходження атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів різної інтенсивності. Місцями опади супроводжуватимуться грозами, градом та поривчастим вітром. Нічні заморозки відступлять, а денна температура становитиме +16…+21°С, на півдні до +25°С, прогнозує Ігор Кібальчич.