Залиште "коричневий" росіянам: в український мові є дуже красиве слово на заміну

Одне з цих слів дуже люблять використовувати поети

Чимало українців розмовляють на суржику і, так, це абсолютно нормальне явище. Однак, варто приділяти певну увагу своєму словниковому запасу та очистити мову від впливу росіянізмів. Адже в українській мові є багато цікавих та незвичних слів. Зокрема, на позначення кольорів.

Одним із таких слів є "брунатний". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, який це колір та яким синонімом його можна замінити.

Мовознавець Авраменко уточнив, що "брунатний" – це коричневий колір.

Він пояснив, що в англійській мові є слово з таким же коренем – "браун", що означає коричневий".

В свою чергу, Тлумачний словник рекомендує окрім "коричневого", "брунатним" називати ще "темно-жовтий" колір.

Олександр Авраменко назвав ще одно цікаве слово – "блаватний". Він пояснив, що це колір волошок.

Він додав, що одне з цих слів дуже люблять використовувати поети.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна назвати щільну забудову багатоповерхівок українською. Деякі звикли називати їх "человєйніками", як кажуть архітектори в Росії. Українських варіантів для позначення таких районів є декілька.