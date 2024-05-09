Норвезькі рибалки чистять оселедець швидко і просто: впораєтеся за пару помахів руки

Пару хвилин — і проблема вирішена

Без оселедця важко уявити нашу кухню. Ми любимо поласувати рибкою разом з картопляним пюре, а також готуємо з нею різні салати.

Але чистка оселедця — не найшвидший процес. Разом із "Важно знать" розповімо, як чистять рибу норвезькі рибалки. Ви впораєтеся з проблемою на раз-два – без особливих зусиль, неймовірно швидко та просто.

Як швидко почистити оселедець

Для цього способу вам знадобиться обробна дошка, гострий ніж, паперові рушники та пінцет. Обробну дошку краще брати пластикову — вона менше вбирає запахи і її легше потім очистити.

Спочатку слід ретельно промити рибу під проточною водою, видалити голову та внутрішні органи та знову промити оселедець.

На тушці слід зробити надріз та прибрати плавець. У місці надрізу потрібно підчепити шкірку риби пінцетом і стягнути її одним рухом.

Далі слід відокремити філе від кістки. Для цього рибу потрібно взяти однією рукою за хвіст, а іншою відірвати філе від ребер. Потім, притримуючи, двома пальцями хребет, необхідно відокремити частину філе, що залишилася.

Очищену таким способом рибу можна подавати до різних бутербродів, готувати апетитний форшмак, салати та намазки. Також її можна подавати як закуску до картоплі.