По куриной ножке - и вся семья довольна: вкуснее рецепта вы не найдете

Все будут ждать у духовки такое блюдо

Нет ничего вкуснее самых простых блюд, и куриные ножки этому доказательство. В разных странах их готовят по-разному: например, в Китае ножки любят жарить во фритюре и подавать как закуску к пиву; в Молдове и Румынии из них частенько делают холодец, а в Индонезии — это основная часть супа со специями сото.

Сегодня вместе с Shuba мы их сначала замаринуем, после — запечем в духовке. Однако и то и другое — очень просто. Близкие будут ждать такое мясо возле духовки

Как приготовить куриные ножки в духовке

Ингредиенты на 8 порций:

куриные голени — 8 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

майонез 72% — 100 г;

специи, соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное рафинированное — 30 мл.

Способ приготовления:

Куриные ножки тщательно моем, сушим, натираем солью и специями. Чеснок чистим, пропускаем через чеснокодавку и смешиваем с майонезом. Приготовленной массой натираем ножки и оставляем мариноваться на 30 минут. Через указанное время отправляем мясо в смазанный маслом противень и отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до золотистого цвета.

Подаем ножки горячими с картофельным пюре. Приятного аппетита.