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По куриной ножке - и вся семья довольна: вкуснее рецепта вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Мясо получится невероятным
Мясо получится невероятным. Фото shuba.life

Все будут ждать у духовки такое блюдо

Нет ничего вкуснее самых простых блюд, и куриные ножки этому доказательство. В разных странах их готовят по-разному: например, в Китае ножки любят жарить во фритюре и подавать как закуску к пиву; в Молдове и Румынии из них частенько делают холодец, а в Индонезии — это основная часть супа со специями сото.

Сегодня вместе с Shuba мы их сначала замаринуем, после — запечем в духовке. Однако и то и другое — очень просто. Близкие будут ждать такое мясо возле духовки

Как приготовить куриные ножки в духовке

Ингредиенты на 8 порций:

  • куриные голени — 8 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • майонез 72% — 100 г;
  • специи, соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • масло подсолнечное рафинированное — 30 мл.

Способ приготовления:

  1. Куриные ножки тщательно моем, сушим, натираем солью и специями.
  2. Чеснок чистим, пропускаем через чеснокодавку и смешиваем с майонезом. Приготовленной массой натираем ножки и оставляем мариноваться на 30 минут.
  3. Через указанное время отправляем мясо в смазанный маслом противень и отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до золотистого цвета.

Подаем ножки горячими с картофельным пюре. Приятного аппетита.

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