По куриной ножке - и вся семья довольна: вкуснее рецепта вы не найдете
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Все будут ждать у духовки такое блюдо
Нет ничего вкуснее самых простых блюд, и куриные ножки этому доказательство. В разных странах их готовят по-разному: например, в Китае ножки любят жарить во фритюре и подавать как закуску к пиву; в Молдове и Румынии из них частенько делают холодец, а в Индонезии — это основная часть супа со специями сото.
Сегодня вместе с Shuba мы их сначала замаринуем, после — запечем в духовке. Однако и то и другое — очень просто. Близкие будут ждать такое мясо возле духовки
Как приготовить куриные ножки в духовке
Ингредиенты на 8 порций:
- куриные голени — 8 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- специи, соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное рафинированное — 30 мл.
Способ приготовления:
- Куриные ножки тщательно моем, сушим, натираем солью и специями.
- Чеснок чистим, пропускаем через чеснокодавку и смешиваем с майонезом. Приготовленной массой натираем ножки и оставляем мариноваться на 30 минут.
- Через указанное время отправляем мясо в смазанный маслом противень и отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до золотистого цвета.
Подаем ножки горячими с картофельным пюре. Приятного аппетита.