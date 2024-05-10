У ваших жилах тече єврейська кров, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку

У кожному селі жили кілька єврейських сімей

В Україні частина людей носять прізвища, що походять від інших народів. Так, зокрема, на Правобережжі нашої країни єврейське населення становило значну частину мешканців низки міст та сіл. Вони отримували від своїх односельців українців різноманітні прізвиська, які потім переходили до прізвищ.

Детальніше про це розповідає "Телеграф". У матеріалі використано дані з книги "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редько.

Вчений стверджує, що близько десятка єврейських прізвиськ стали прізвищами.

Які прізвища означають, що предки могли бути євреями

Атлас – дуже поширене прізвище серед євреїв.

Габінет, Зельман – такі прізвища отримували євреї, котрі орендували приміщення православних храмів.

Бухер, Верхер, Маргулес, Нішт, Ребман, Рубін, Шабас, Шайгец та Шайгіц.

Маргулес та Рубін – родові імена асимільованих євреїв.

Шайгец, Кумриг – це похідні від прізвиськ, що потім перейшли в родові імена.

Є й такі єврейські прізвища в Україні, які походять від географічних назв. Часто ці родові імена походили від назв українських міст та містечок. Наприклад, Бродський – від назви міста Броди на Львівщині. Заводовкер – від села Завадівка Черкаської області. Македонська – від назви села Македони Черкаської області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які українські прізвища походять від природних явищ.