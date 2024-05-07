Найзагадковіші українські прізвища: їхнє походження досі таємниця (список)

Їхнє походження досі не розкрито

Вчені тривалий час вивчають виникнення українських прізвищ. Виявилося, що одні походять від місця проживання, інші давалися за соціальним статусом носія чи його ремесла. Але є такі родові імена, поява яких досі залишається таємницею.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про такі прізвища. Складено список.

Варто зазначити, що родові імена, що з’явилися близько тисячі років тому. Прізвища із закінченням -ахно активно вивчаються і донині. Адже їхня поява досі незрозуміла вченим. До них відносяться:

Махно;

Дахно;

Тахно;

Сахно;

Кахно;

Ватахно.

Також вчені відносять до загадкової групи прізвищ, що закінчуються на -ман:

Варман;

Сурман;

Бікман;

Котман;

Торман;

Відман;

Бацман.

Є ще одна група прізвищ, яку вчені також досліджують досі. Вони мають закінчення -вер. Найбільше носіїв цієї групи прізвищ проживає у Київській області. До таких відносяться:

Овер;

Івер;

Хавер;

Отвор;

Тавер.

Раніше "Телеграф" зібрав 10 випадкових рідкісних та кумедних українських прізвищ. Список складений у розважальних цілях і в жодному разі не для того, щоб образити когось із їхніх носіїв.