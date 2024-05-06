Запах хлорки та сині плями: на що потрібно звернути увагу при виборі курячого філе

Декілька хитрощів — і на столі ідеальний продукт

Куряче м’ясо – смачний та дієтичний продукт. Його можна приготувати з грибами у винному соусі, додавати в найрізноманітніші салати.

Щоб приготовані страви були смачними та корисними, важливо правильно вибрати м’ясо. На що звернути увагу, розповімо разом із Today.

Як вибрати свіже та якісне куряче філе

При виборі курячого філе слід звертати увагу на його запах. Іноді, щоб перебити запах несвіжого м’яса, його часто протирають спеціальним розчином – тому філе може "пахнути" хлоркою. Якщо торкнутися такого м’яса, іноді можна відчути легке пощипування кінчиків пальців. Це означає, що філе було піддано хімічній обробці й краще такий продукт не купувати.

Також варто звернути увагу на розмір філе. Якщо шматки філе надто великі – краще не купувати таке м’ясо. Існує ймовірність, що курку годували гормонами, щоб вона швидше зростала і набирала вагу.

Обов’язково потрібно оглянути м’ясо. Якщо на ній помітні синці та темні плями, її неодноразово заморожували й такий товар краще не брати.

Якщо ви купуєте м’ясо у вакуумній упаковці, то обов’язково слід звертати увагу не тільки на дату упаковки, а також її цілісність. Також варто прочитати інформацію — там має бути вказана інформація про виробника та склад.

Вибрали філе? Приготуйте тепер його в незвичайному клярі й насолоджуйтесь.