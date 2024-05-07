Не будете знати, куди дівати врожай: як виростити багато редиски

Редиска не ивмагає особливого догляду, проте все-одно варто знати, як за нею доглядати.

Редиска – справжня королева літнього городу. Вона не лише смачна та хрумка, але й багата на вітаміни та мікроелементи. Її вирощування не потребує багато зусиль, але має свої секрети, які допоможуть отримати щедрий врожай соковитих коренеплодів. Також, ми писали, як виростити редиску, щоб виросла без пустот.

1. Вибір сорту:

Перший крок до успіху – правильний вибір сорту. Існує безліч різновидів редиски, які відрізняються терміном дозрівання, розміром, кольором та смаком. Для раннього врожаю підійдуть скоростиглі сорти, такі як "18 днів", "Носівська червона", "Злата Прага". Для літнього споживання обирають сорти середнього дозрівання, наприклад, "Французька червона", "Чорна редька", "Солодка м'якоть". А для зберігання взимку підійдуть пізньостиглі сорти, такі як "Осіння красуня", "Велетень", "Чорний булгар".

2. Підготовка ґрунту:

Редиска невибаглива до ґрунту, але любить пухкий, родючий та добре дренований ґрунт. Перед посівом ґрунт потрібно перекопати, додати компост або перегній, а також вапняний камінь, якщо ґрунт кислий.

3. Посів:

Насіння редиски можна сіяти протягом усього літа, з ранньої весни до пізньої осені. Оптимальна температура для проростання насіння – +10-15°C. Сіяти редиску можна рядами або розкидати насіння по грядці, а потім трохи заглибити граблями. Відстань між насінням має бути 1-2 см, а між рядами – 15-20 см.

4. Догляд:

Після посіву ґрунт потрібно зволожити, а потім регулярно поливати, не допускаючи пересихання. Також важливо прополювати грядки та розпушувати ґрунт, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

5. Підживлення:

Під час вегетації редиску можна підгодувати мінеральними добривами, наприклад, нітрофоскою або суперфосфатом. Не рекомендується використовувати свіжий гній, адже це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

6. Збір врожаю:

Ранньостиглі сорти редиски можна збирати вже через 20-25 днів після посіву. Середньостиглі сорти дозрівають протягом 30-40 днів, а пізньостиглі – 40-50 днів. Збирають редиску, коли коренеплоди досягнуть 2-3 см у діаметрі.

7. Шкідники та хвороби:

Редиска може страждати від хрестоцвітих блішок, земляних бліх, слимаків, а також від кореневої гнилі та борошнистої роси. Для боротьби зі шкідниками використовують інсектициди, а для профілактики хвороб – фунгіциди.

Порада:

Щоб отримати щедрий врожай редиски протягом усього літа, рекомендується сіяти насіння з інтервалом у 2-3 тижні. Це допоможе вам насолоджуватися свіжими та соковитими коренеплодами протягом усього сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще садити гарбуз у відкритий ґрунт. Також, ми писали, коли можна сіяти редис навесні і чим удобрювати рослини.