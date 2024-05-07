Діставайте парасольки та теплий одяг: найближчими днями на Україну чекають зливи та заморозки

Погода покращиться у вихідні

В Україну йдуть дощі та заморозки. У вівторок, 7 травня, значну частину країни накриють грози та поривчастий вітер.

"До кінця доби 7 травня в Україні, окрім південно-східної частини, грози, місцями шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — попередили синоптики Укргідрометцентру.

У вівторок вдень по всій країні, окрім східних та Херсонської областей, а також Криму, йтимуть дощі з грозами. Вдень прогнозується 17-26 градусів тепла.

Карта погоди на 7 травня

Вже наступного дня, у середу, 8 травня, у північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -5 градусів. Наступними днями (9 та 10 травня), вони поширяться на всю Україну окрім півдня, Закарпаття та Прикарпаття.

Карта погоди на 8 травня

Дощі у середу пройдуть у деяких західних, східних та південних областях, а також на Запоріжжі та Кіровоградщині. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +3 +13 градусів, вдень повітря прогріється до 13-21 градуса з позначкою плюс.

У четвер, 9 травня, дощі з грозами прогнозуються в Івано-Франківській області, Закарпатті та Криму, на решті території країни без опадів. Вночі буде 3-10 градусів тепла, вдень +10 +21 градус.

Карта погоди на 9 травня

У п’ятницю, 10 травня, дощі пройдуть у частині західних областей. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до +9 (у Криму +10) градусів, вдень синоптики прогнозують 12-19 градусів тепла.

Карта погоди на 10 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві найближчими днями. Мешканцям та гостям столиці слід готуватися до зниження температури та іноді до дощів.