Быстрые малосольные огурцы в пакете: через 5 минут на столе!

Приготовление этих огурцов не займет много времени.

Лето – это не только время жары и долгих дней, но и сезон свежих овощей и фруктов. Среди них особое место занимают огурцы, которые не только вкусны, но полезны. А разве можно представить лето без хрустящих малосольных огурцов, так дополняющих любое блюдо? Также предлагаем рецепт маринованных помидоров.

Сегодня мы поделимся секретами приготовления, чтобы ваши огурцы всегда получались хрустящими, ароматными и очень вкусными.

Этот рецепт не требует много времени и усилий, ведь огурцы маринуют за ночь. Вам понадобится:

1 кг свежих огурцов

1 л воды

2 ст. л. соли

1 пучок укропа

1 головка чеснока

1-2 лавровых листа

5-6 горошин черного перца

Способ приготовления:

Огурцы тщательно вымойте и обсушите. В кастрюлю или банку налейте воду, добавьте соль, лавровые листья, перец и доведите до кипения. В кипящую воду добавьте огурцы, укроп и чеснок, порезанный ломтиками. Оставьте огурцы мариноваться на ночь при комнатной температуре. Утром огурцы готовы! Их можно подавать на стол, хранить в холодильнике или закатать на зиму.

Раньше мы писали, как замариновать мясо на шашлык. Также советуем самый быстрый рецепт малосольных огурцов.