Быстрые малосольные огурцы в пакете: через 5 минут на столе!
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Приготовление этих огурцов не займет много времени.
Лето – это не только время жары и долгих дней, но и сезон свежих овощей и фруктов. Среди них особое место занимают огурцы, которые не только вкусны, но полезны. А разве можно представить лето без хрустящих малосольных огурцов, так дополняющих любое блюдо? Также предлагаем рецепт маринованных помидоров.
Сегодня мы поделимся секретами приготовления, чтобы ваши огурцы всегда получались хрустящими, ароматными и очень вкусными.
Этот рецепт не требует много времени и усилий, ведь огурцы маринуют за ночь. Вам понадобится:
- 1 кг свежих огурцов
- 1 л воды
- 2 ст. л. соли
- 1 пучок укропа
- 1 головка чеснока
- 1-2 лавровых листа
- 5-6 горошин черного перца
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно вымойте и обсушите.
- В кастрюлю или банку налейте воду, добавьте соль, лавровые листья, перец и доведите до кипения.
- В кипящую воду добавьте огурцы, укроп и чеснок, порезанный ломтиками.
- Оставьте огурцы мариноваться на ночь при комнатной температуре.
- Утром огурцы готовы! Их можно подавать на стол, хранить в холодильнике или закатать на зиму.
Раньше мы писали, как замариновать мясо на шашлык. Также советуем самый быстрый рецепт малосольных огурцов.