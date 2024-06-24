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Быстрые малосольные огурцы в пакете: через 5 минут на столе!

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Огурцы станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 24 июня 2024, 10:20
Огурцы станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих огурцов не займет много времени.

Лето – это не только время жары и долгих дней, но и сезон свежих овощей и фруктов. Среди них особое место занимают огурцы, которые не только вкусны, но полезны. А разве можно представить лето без хрустящих малосольных огурцов, так дополняющих любое блюдо? Также предлагаем рецепт маринованных помидоров.

Сегодня мы поделимся секретами приготовления, чтобы ваши огурцы всегда получались хрустящими, ароматными и очень вкусными.

Этот рецепт не требует много времени и усилий, ведь огурцы маринуют за ночь. Вам понадобится:

  • 1 кг свежих огурцов
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. соли
  • 1 пучок укропа
  • 1 головка чеснока
  • 1-2 лавровых листа
  • 5-6 горошин черного перца

Способ приготовления:

  1. Огурцы тщательно вымойте и обсушите.
  2. В кастрюлю или банку налейте воду, добавьте соль, лавровые листья, перец и доведите до кипения.
  3. В кипящую воду добавьте огурцы, укроп и чеснок, порезанный ломтиками.
  4. Оставьте огурцы мариноваться на ночь при комнатной температуре.
  5. Утром огурцы готовы! Их можно подавать на стол, хранить в холодильнике или закатать на зиму.

Раньше мы писали, как замариновать мясо на шашлык. Также советуем самый быстрый рецепт малосольных огурцов.

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