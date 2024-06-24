Швидкі малосольні огірки в пакеті: за 5 хвилин на столі!

Приготування цих огірків не займе у вас багато часу.

Літо – це не лише пора спеки та довгих днів, але й сезон свіжих овочів та фруктів. Серед них особливе місце посідають огірки, які не лише смачні, але й корисні. А хіба ж можна уявити літо без хрустких малосольних огірків, що так доповнюють будь-яку страву? Також, пропонуємо рецепт маринованих помідорів.

Сьогодні ми поділимося секретами приготування, щоб ваші огірки завжди виходили хрусткими, ароматними та надзвичайно смачними.

Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, адже огірки маринуються за ніч. Вам знадобиться:

1 кг свіжих огірків

1 л води

2 ст. л. солі

1 пучок кропу

1 головка часнику

1-2 лаврові листки

5-6 горошин чорного перцю

Cпосіб приготування:

Огірки ретельно вимийте та обсушіть. У каструлю або банку налийте воду, додайте сіль, лаврові листки, перець та доведіть до кипіння. В киплячу воду додайте огірки, кріп та часник, порізаний скибочками. Залиште огірки маринуватися на ніч при кімнатній температурі. Вранці огірки готові! Їх можна подавати до столу, зберігати в холодильнику або закатати на зиму.

Раніше ми писали, як замаринувати м'ясо на шашлик. Також, радимо найшвидший рецепт малосольних огірків.