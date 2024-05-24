Детей за уши не оттащишь: рецепт салата из клубники и манго
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Если ваши дети плохо едят – приготовьте фруктовый салат.
Лето – это пора не только зноя и солнца, но и сезон свежих ягод и фруктов. Именно из них можно готовить не только вкусные десерты, но и легкие освежающие блюда, такие как фруктовый салат из клубники и манго.
Этот салат сочетает сладость клубники, тропическую экзотику манго и легкую кислинку лимона, создавая настоящую феерию вкусов и ароматов. Приготовить его дома совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.
Ингредиенты:
- 250 г клубники;
- 1 манго;
- 1/2 лимона;
- 1 столовая ложка меда или сахара по вкусу;
- мята по желанию.
Приготовление:
- Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. Разрежьте клубнику пополам или на четвертинки.
- Очистите манго. Манго очистите от кожуры и косточки, нарежьте кубиками.
- Приготовьте заправку. Из лимона выжмите сок, добавьте мед или сахар и перемешайте до полного растворения.
- Соедините ингредиенты. В миске смешайте клубнику, манго и заправку. Аккуратно перемешайте, чтобы не повредить ягоды.
- Добавьте мяту. По желанию добавьте в салат несколько листочков мяты.
- Подавайте салат немедленно.
Советы:
- Для насыщенного вкуса манго можно немного подморозить перед нарезанием.
- Вместо меда можно использовать сахар или сироп из мяты.
- Количество меда или сахара можно регулировать по своему вкусу.
- В салат можно добавить другие ягоды и фрукты, такие как бананы, киви или виноград.
- Фруктовый салат можно подавать с йогуртом, сливками или мороженым.
А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт салата из персиков и клубники.