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Детей за уши не оттащишь: рецепт салата из клубники и манго

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат покорит с первого укуса (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат покорит с первого укуса (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если ваши дети плохо едят – приготовьте фруктовый салат.

Лето – это пора не только зноя и солнца, но и сезон свежих ягод и фруктов. Именно из них можно готовить не только вкусные десерты, но и легкие освежающие блюда, такие как фруктовый салат из клубники и манго.

Этот салат сочетает сладость клубники, тропическую экзотику манго и легкую кислинку лимона, создавая настоящую феерию вкусов и ароматов. Приготовить его дома совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.

Ингредиенты:

  • 250 г клубники;
  • 1 манго;
  • 1/2 лимона;
  • 1 столовая ложка меда или сахара по вкусу;
  • мята по желанию.

Приготовление:

  1. Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. Разрежьте клубнику пополам или на четвертинки.
  2. Очистите манго. Манго очистите от кожуры и косточки, нарежьте кубиками.
  3. Приготовьте заправку. Из лимона выжмите сок, добавьте мед или сахар и перемешайте до полного растворения.
  4. Соедините ингредиенты. В миске смешайте клубнику, манго и заправку. Аккуратно перемешайте, чтобы не повредить ягоды.
  5. Добавьте мяту. По желанию добавьте в салат несколько листочков мяты.
  6. Подавайте салат немедленно.

Советы:

  • Для насыщенного вкуса манго можно немного подморозить перед нарезанием.
  • Вместо меда можно использовать сахар или сироп из мяты.
  • Количество меда или сахара можно регулировать по своему вкусу.
  • В салат можно добавить другие ягоды и фрукты, такие как бананы, киви или виноград.
  • Фруктовый салат можно подавать с йогуртом, сливками или мороженым.

А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт салата из персиков и клубники.

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