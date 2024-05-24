Детей за уши не оттащишь: рецепт салата из клубники и манго

Если ваши дети плохо едят – приготовьте фруктовый салат.

Лето – это пора не только зноя и солнца, но и сезон свежих ягод и фруктов. Именно из них можно готовить не только вкусные десерты, но и легкие освежающие блюда, такие как фруктовый салат из клубники и манго.

Этот салат сочетает сладость клубники, тропическую экзотику манго и легкую кислинку лимона, создавая настоящую феерию вкусов и ароматов. Приготовить его дома совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.

Ингредиенты:

250 г клубники;

1 манго;

1/2 лимона;

1 столовая ложка меда или сахара по вкусу;

мята по желанию.

Приготовление:

Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. Разрежьте клубнику пополам или на четвертинки. Очистите манго. Манго очистите от кожуры и косточки, нарежьте кубиками. Приготовьте заправку. Из лимона выжмите сок, добавьте мед или сахар и перемешайте до полного растворения. Соедините ингредиенты. В миске смешайте клубнику, манго и заправку. Аккуратно перемешайте, чтобы не повредить ягоды. Добавьте мяту. По желанию добавьте в салат несколько листочков мяты. Подавайте салат немедленно.

Советы:

Для насыщенного вкуса манго можно немного подморозить перед нарезанием.

Вместо меда можно использовать сахар или сироп из мяты.

Количество меда или сахара можно регулировать по своему вкусу.

В салат можно добавить другие ягоды и фрукты, такие как бананы, киви или виноград.

Фруктовый салат можно подавать с йогуртом, сливками или мороженым.

А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт салата из персиков и клубники.