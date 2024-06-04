Банановый торт: ароматная классика, которая всегда удается

Любители бананов будут в восторге от этого торта.

Банановый торт – это не просто десерт, а настоящая симфония вкусов и ароматов, способная перенести вас в тропический рай. Его нежное бисквитное основание, сочная банановая начинка и сливочный крем делают его идеальным выбором для любого праздничного стола или семейного чаепития.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления бананового торта, который очарует вас своим внешним видом и непревзойденным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления бананового торта вам понадобятся:

Для бисквита:

3 яйца

100 г сахара

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

1/2 ч. л. ванильного экстракта

3 спелых банана

Для банановой начинки:

2 спелых банана

50 г сахара

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. кукурузного крахмала

Для крема:

500 мл сливок (33%)

250 г сливочного сыра

100 г сахарной пудры

1 ч. л. ванильного экстракта

2. Бисквит:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до стойких пиков. Добавьте желтки, ванильный экстракт и размятые бананы, аккуратно перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к яичной смеси и бережно перемешайте. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте бисквит в течение 30-35 минут до золотистого цвета. Готовый бисквит остудите в форме, затем разрежьте на 2 коржа.

3. Банановая начинка:

Бананы измельчите блендером до состояния пюре. В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок. Добавьте банановое пюре, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения постоянно помешивая. Снимите с огня, дайте остыть.

4. Крем:

Холодные сливки взбейте до стойких пиков. Добавьте сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, взбейте до однородной массы.

5. Сборка торта:

На тарелку выложите 1 лепешку бисквита, промажьте его банановой начинкой. Накройте вторым лепешком, промажьте его кремом. Повторите слои, заканчивая кремом. Украсьте торт свежими бананами, мятой или шоколадной стружкой. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Подаем его с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт ленивой клубничной выпечки.