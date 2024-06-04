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Банановый торт: ароматная классика, которая всегда удается

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Банановый торт станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Банановый торт станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Любители бананов будут в восторге от этого торта.

Банановый торт – это не просто десерт, а настоящая симфония вкусов и ароматов, способная перенести вас в тропический рай. Его нежное бисквитное основание, сочная банановая начинка и сливочный крем делают его идеальным выбором для любого праздничного стола или семейного чаепития.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления бананового торта, который очарует вас своим внешним видом и непревзойденным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления бананового торта вам понадобятся:

Для бисквита:

  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 3 спелых банана

Для банановой начинки:

  • 2 спелых банана
  • 50 г сахара
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

Для крема:

  • 500 мл сливок (33%)
  • 250 г сливочного сыра
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

2. Бисквит:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  2. Отделите белки от желтков.
  3. Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.
  4. Добавьте желтки, ванильный экстракт и размятые бананы, аккуратно перемешайте.
  5. Просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к яичной смеси и бережно перемешайте.
  6. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
  7. Выпекайте бисквит в течение 30-35 минут до золотистого цвета.
  8. Готовый бисквит остудите в форме, затем разрежьте на 2 коржа.

3. Банановая начинка:

  1. Бананы измельчите блендером до состояния пюре.
  2. В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок.
  3. Добавьте банановое пюре, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения постоянно помешивая.
  4. Снимите с огня, дайте остыть.

4. Крем:

  1. Холодные сливки взбейте до стойких пиков.
  2. Добавьте сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, взбейте до однородной массы.

5. Сборка торта:

  1. На тарелку выложите 1 лепешку бисквита, промажьте его банановой начинкой.
  2. Накройте вторым лепешком, промажьте его кремом.
  3. Повторите слои, заканчивая кремом.
  4. Украсьте торт свежими бананами, мятой или шоколадной стружкой.
  5. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Подаем его с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт ленивой клубничной выпечки.

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#Рецепт #Торт #еда-Телеграф