Банановый торт: ароматная классика, которая всегда удается
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Любители бананов будут в восторге от этого торта.
Банановый торт – это не просто десерт, а настоящая симфония вкусов и ароматов, способная перенести вас в тропический рай. Его нежное бисквитное основание, сочная банановая начинка и сливочный крем делают его идеальным выбором для любого праздничного стола или семейного чаепития.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления бананового торта, который очарует вас своим внешним видом и непревзойденным вкусом.
1. Ингредиенты:
Для приготовления бананового торта вам понадобятся:
Для бисквита:
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 3 спелых банана
Для банановой начинки:
- 2 спелых банана
- 50 г сахара
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
Для крема:
- 500 мл сливок (33%)
- 250 г сливочного сыра
- 100 г сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного экстракта
2. Бисквит:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.
- Добавьте желтки, ванильный экстракт и размятые бананы, аккуратно перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к яичной смеси и бережно перемешайте.
- Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
- Выпекайте бисквит в течение 30-35 минут до золотистого цвета.
- Готовый бисквит остудите в форме, затем разрежьте на 2 коржа.
3. Банановая начинка:
- Бананы измельчите блендером до состояния пюре.
- В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок.
- Добавьте банановое пюре, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения постоянно помешивая.
- Снимите с огня, дайте остыть.
4. Крем:
- Холодные сливки взбейте до стойких пиков.
- Добавьте сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, взбейте до однородной массы.
5. Сборка торта:
- На тарелку выложите 1 лепешку бисквита, промажьте его банановой начинкой.
- Накройте вторым лепешком, промажьте его кремом.
- Повторите слои, заканчивая кремом.
- Украсьте торт свежими бананами, мятой или шоколадной стружкой.
- Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.
Подаем его с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт ленивой клубничной выпечки.