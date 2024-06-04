Клубничный торт с сыром без выпечки: быстрый и элегантный десерт

В сезон клубники отличным выбором станет приготовление клубничного торта.

Клубничный торт – это не просто десерт, а настоящая феерия вкусов и ароматов, способная покорить сердца самых требовательных гурманов. Его нежное бисквитное основание, сочная клубничная начинка и воздушный крем делают его идеальным выбором для любого праздничного стола или простого семейного чаепития.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления клубничного торта, который очарует вас своим внешним видом и непревзойденным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления клубничного торта вам понадобятся:

Для бисквита:

4 яйца

120 г сахара

120 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

1 ст. л. лимонного сока

1/2 ч. л. ванильного экстракта

Для клубничной начинки:

500 г клубники

100 г сахара

1 ст. л. кукурузного крахмала

1/2 ч. л. лимонного сока

Для крема:

500 мл сливок (33%)

250 г сливочного сыра

100 г сахарной пудры

1 ч. л. ванильного экстракта

2. Бисквит

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до стойких пиков. Добавить желтки, лимонный сок и ванильный экстракт, аккуратно перемешать. Просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к яичной смеси и бережно перемешайте. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте бисквит в течение 30-35 минут до золотистого цвета. Готовый бисквит остудите в форме, затем разрежьте на 2 коржа.

3. Клубничная начинка

Клубнику помойте, удалите плодоножки. 200 г клубники измельчите блендером до состояния пюре. В кастрюле смешайте 100 г сахара, кукурузный крахмал и лимонный сок. Добавьте клубничное пюре, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте оставшуюся клубнику, перемешайте и дайте остыть.

4. Крем

Холодные сливки взбейте до стойких пиков. Добавить сливочный сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, взбейте до однородной массы.

5. Сборка торта

На тарелку выложите 1 лепешку бисквита, промажьте его клубничной начинкой. Накройте вторым лепешком, промажьте его кремом. Повторите слои, заканчивая кремом. Украсьте торт свежей клубникой, мятой или другими ягодами. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Раньше мы писали, как приготовить клубничные шарики. Также, предлагаем рецепт пожилых вареников с ягодами.