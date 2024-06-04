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Клубничный торт с сыром без выпечки: быстрый и элегантный десерт

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот клубничный торт станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Этот клубничный торт станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В сезон клубники отличным выбором станет приготовление клубничного торта.

Клубничный торт – это не просто десерт, а настоящая феерия вкусов и ароматов, способная покорить сердца самых требовательных гурманов. Его нежное бисквитное основание, сочная клубничная начинка и воздушный крем делают его идеальным выбором для любого праздничного стола или простого семейного чаепития.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления клубничного торта, который очарует вас своим внешним видом и непревзойденным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления клубничного торта вам понадобятся:

Для бисквита:

  • 4 яйца
  • 120 г сахара
  • 120 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта

Для клубничной начинки:

  • 500 г клубники
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала
  • 1/2 ч. л. лимонного сока

Для крема:

  • 500 мл сливок (33%)
  • 250 г сливочного сыра
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

2. Бисквит

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  2. Отделите белки от желтков.
  3. Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.
  4. Добавить желтки, лимонный сок и ванильный экстракт, аккуратно перемешать.
  5. Просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к яичной смеси и бережно перемешайте.
  6. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
  7. Выпекайте бисквит в течение 30-35 минут до золотистого цвета.
  8. Готовый бисквит остудите в форме, затем разрежьте на 2 коржа.

3. Клубничная начинка

  1. Клубнику помойте, удалите плодоножки.
  2. 200 г клубники измельчите блендером до состояния пюре.
  3. В кастрюле смешайте 100 г сахара, кукурузный крахмал и лимонный сок.
  4. Добавьте клубничное пюре, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения постоянно помешивая.
  5. Снимите с огня, добавьте оставшуюся клубнику, перемешайте и дайте остыть.

4. Крем

  1. Холодные сливки взбейте до стойких пиков.
  2. Добавить сливочный сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, взбейте до однородной массы.

5. Сборка торта

  1. На тарелку выложите 1 лепешку бисквита, промажьте его клубничной начинкой.
  2. Накройте вторым лепешком, промажьте его кремом.
  3. Повторите слои, заканчивая кремом.
  4. Украсьте торт свежей клубникой, мятой или другими ягодами.
  5. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Раньше мы писали, как приготовить клубничные шарики. Также, предлагаем рецепт пожилых вареников с ягодами.

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#Рецепт #Торт #еда-Телеграф