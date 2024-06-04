Клубничный торт с сыром без выпечки: быстрый и элегантный десерт
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В сезон клубники отличным выбором станет приготовление клубничного торта.
Клубничный торт – это не просто десерт, а настоящая феерия вкусов и ароматов, способная покорить сердца самых требовательных гурманов. Его нежное бисквитное основание, сочная клубничная начинка и воздушный крем делают его идеальным выбором для любого праздничного стола или простого семейного чаепития.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления клубничного торта, который очарует вас своим внешним видом и непревзойденным вкусом.
1. Ингредиенты:
Для приготовления клубничного торта вам понадобятся:
Для бисквита:
- 4 яйца
- 120 г сахара
- 120 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
Для клубничной начинки:
- 500 г клубники
- 100 г сахара
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 1/2 ч. л. лимонного сока
Для крема:
- 500 мл сливок (33%)
- 250 г сливочного сыра
- 100 г сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного экстракта
2. Бисквит
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте белки с сахаром до стойких пиков.
- Добавить желтки, лимонный сок и ванильный экстракт, аккуратно перемешать.
- Просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к яичной смеси и бережно перемешайте.
- Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
- Выпекайте бисквит в течение 30-35 минут до золотистого цвета.
- Готовый бисквит остудите в форме, затем разрежьте на 2 коржа.
3. Клубничная начинка
- Клубнику помойте, удалите плодоножки.
- 200 г клубники измельчите блендером до состояния пюре.
- В кастрюле смешайте 100 г сахара, кукурузный крахмал и лимонный сок.
- Добавьте клубничное пюре, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения постоянно помешивая.
- Снимите с огня, добавьте оставшуюся клубнику, перемешайте и дайте остыть.
4. Крем
- Холодные сливки взбейте до стойких пиков.
- Добавить сливочный сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт, взбейте до однородной массы.
5. Сборка торта
- На тарелку выложите 1 лепешку бисквита, промажьте его клубничной начинкой.
- Накройте вторым лепешком, промажьте его кремом.
- Повторите слои, заканчивая кремом.
- Украсьте торт свежей клубникой, мятой или другими ягодами.
- Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.
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