Вы сами портите блюдо: ошибки кулинаров, из-за которых блины рвутся

Почему блины рвутся на сковороде

Мы рассказывали, как приготовить вкусный холодец. Теперь делимся секретами вкусных, эластичных блинчиков.

Блинчики – это прекрасное блюдо, которое, однако, может испортить настроение, если они рвутся при переворачивании или снятии со сковородки. Есть несколько причин, почему это может происходить и их легко избежать. Подробно рассказываем из Pixelinform.

Отсутствие соли

Соль помогает укрепить клейковину муки, что делает блины более эластичными. Не забудьте добавить щепотку соли в тесто.

Неправильное соотношение жидкости

Слишком много воды может сделать тесто редким и непрочным. Используйте молоко комнатной температуры и постепенно добавляйте его. Так вы можете получить тесто подходящей смеси.

Холодные ингредиенты

Молоко и яйца должны быть комнатной температурой. Это важное условие того, чтобы тесто получилось однородным и эластичным.

Недостаточная расстойка теста

Дайте тесту постоять 10-15 минут после затворения, чтобы клейковина имела время "расслабиться". Это важное условие, от которого зависит текстура теста.

Непрогретая и неподходящая сковорода

Блинчики нужно жарить на хорошо разогретой сковороде. Используйте сковороду с толстым дном, которая равномерно прогревается.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить красивые, румяные и крепкие блинчики, которые не порвутся. Также мы рассказывали, как удачно сварить картошку.