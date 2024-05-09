За "Идеалом" выстроится очередь: никто не догадается, что этот салат с оставшимися крашанками
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Быстро, бюджетно и красиво
После пасхальных праздников остались различные крашанки? Безусловно, самый простой вариант использовать их — это приготовить салат.
Сегодня "Попоїсти" предлагает приготовить мясной салат с яйцами под названием "Идеал". Стоит раз попробовать — и вы убедитесь в правильности названия. Дело в том, что готовится он очень просто, а результат понравится и взрослым, и детям. Салат получается не только вкусным и сытным, но и полезным.
Как приготовить мясной салат с яйцами "Идеал"
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 шт.;
- яйцо куриное вареное — 4 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- сыр голландский — 100 г;
- лук зеленый (перо) — 1 пучок;
- майонез, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе тщательно моем, отправляем в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим до готовности. Даем остыть и нарезаем маленькими кубиками.
- Куриные яйца чистим и также нарезаем небольшими кубиками. Также измельчаем и огурец.
- Твердый сыр натираем на большой терке. Зеленый лук нарезаем небольшими кусочками.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Солим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Из крашанок также можно приготовить свекольный салат с яйцом. За такое блюдо близкие вас расцелуют.