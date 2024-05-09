За "Идеалом" выстроится очередь: никто не догадается, что этот салат с оставшимися крашанками

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После пасхальных праздников остались различные крашанки? Безусловно, самый простой вариант использовать их — это приготовить салат.

Сегодня "Попоїсти" предлагает приготовить мясной салат с яйцами под названием "Идеал". Стоит раз попробовать — и вы убедитесь в правильности названия. Дело в том, что готовится он очень просто, а результат понравится и взрослым, и детям. Салат получается не только вкусным и сытным, но и полезным.

Как приготовить мясной салат с яйцами "Идеал"

Ингредиенты:

куриное филе — 1 шт.;

яйцо куриное вареное — 4 шт.;

огурец — 1 шт.;

сыр голландский — 100 г;

лук зеленый (перо) — 1 пучок;

майонез, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе тщательно моем, отправляем в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим до готовности. Даем остыть и нарезаем маленькими кубиками. Куриные яйца чистим и также нарезаем небольшими кубиками. Также измельчаем и огурец. Твердый сыр натираем на большой терке. Зеленый лук нарезаем небольшими кусочками. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Солим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Из крашанок также можно приготовить свекольный салат с яйцом. За такое блюдо близкие вас расцелуют.