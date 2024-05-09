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За "Идеалом" выстроится очередь: никто не догадается, что этот салат с оставшимися крашанками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Мясной салат с яйцами “Идеал” Новость обновлена 09 мая 2024, 22:19
Мясной салат с яйцами “Идеал”. Фото popoisty.com

Быстро, бюджетно и красиво

После пасхальных праздников остались различные крашанки? Безусловно, самый простой вариант использовать их — это приготовить салат.

Сегодня "Попоїсти" предлагает приготовить мясной салат с яйцами под названием "Идеал". Стоит раз попробовать — и вы убедитесь в правильности названия. Дело в том, что готовится он очень просто, а результат понравится и взрослым, и детям. Салат получается не только вкусным и сытным, но и полезным.

Как приготовить мясной салат с яйцами "Идеал"

Ингредиенты:

  • куриное филе — 1 шт.;
  • яйцо куриное вареное — 4 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • сыр голландский — 100 г;
  • лук зеленый (перо) — 1 пучок;
  • майонез, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе тщательно моем, отправляем в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим до готовности. Даем остыть и нарезаем маленькими кубиками.
  2. Куриные яйца чистим и также нарезаем небольшими кубиками. Также измельчаем и огурец.
  3. Твердый сыр натираем на большой терке. Зеленый лук нарезаем небольшими кусочками.
  4. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Солим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Из крашанок также можно приготовить свекольный салат с яйцом. За такое блюдо близкие вас расцелуют.

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#Рецепт #Салат #Яйца #Готовим дома