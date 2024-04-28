Вы не будете переживать при приготовлении этих котлет к празднику: они точно получатся идеальными (фото)

Такие котлетки с "сюрпризом" точно сметут первыми со стола

При приготовлении любимых котлет на пасхальный стол очень хочется, чтобы они точно получились нежными и сочными. Поэтому важно, чтобы под рукой был именно такой рецепт.

Котлеты по рецепту журнала "Полина" точно получатся идеальными. В их составе — простые ингредиенты, однако при желании можно добавить тертый твердый сыр, измельченную петрушку или свежую (квашеную) капусту. Их вкус станет еще пикантнее — идеально к пасхальному столу.

Как приготовить идеальные куриные котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

куриная грудка — 300 г;

куриные яйца — 2 шт.;

молоко — 1/2 стакана;

сухой белый хлеб — 50 г;

соль — 1/2 ч. л.;

перец — 1/4 ст. л.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

паприка — 1 ч. л.;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб замачиваем в молоке, даем размокнуть и отжимаем. Мясо тщательно моем. Лук чистим. Подготовленные ингредиенты измельчаем с помощью блендера или мясорубки. В полученную массу добавляем яйцо, соль, перец. Тщательно все вымешиваем. Делим фарш на 4 части. Из каждой формируем лепешку. В середину выкладываем по кусочку сливочного масла и защипываем края. Каждую котлету обваливаем в панировочных сухарях, потом во взбитом яйце и снова в сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с обеих сторон до золотистой корочки.

Фото: Телеграф

Подаем готовые биточки с отварным рисом, картофельным пюре. Можно также подать салат.