Вы не будете переживать при приготовлении этих котлет к празднику: они точно получатся идеальными (фото)
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Такие котлетки с "сюрпризом" точно сметут первыми со стола
При приготовлении любимых котлет на пасхальный стол очень хочется, чтобы они точно получились нежными и сочными. Поэтому важно, чтобы под рукой был именно такой рецепт.
Котлеты по рецепту журнала "Полина" точно получатся идеальными. В их составе — простые ингредиенты, однако при желании можно добавить тертый твердый сыр, измельченную петрушку или свежую (квашеную) капусту. Их вкус станет еще пикантнее — идеально к пасхальному столу.
Как приготовить идеальные куриные котлеты
Ингредиенты на 4 порции:
- куриная грудка — 300 г;
- куриные яйца — 2 шт.;
- молоко — 1/2 стакана;
- сухой белый хлеб — 50 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец — 1/4 ст. л.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- сливочное масло — 40 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб замачиваем в молоке, даем размокнуть и отжимаем.
- Мясо тщательно моем. Лук чистим.
- Подготовленные ингредиенты измельчаем с помощью блендера или мясорубки. В полученную массу добавляем яйцо, соль, перец. Тщательно все вымешиваем.
- Делим фарш на 4 части. Из каждой формируем лепешку. В середину выкладываем по кусочку сливочного масла и защипываем края.
- Каждую котлету обваливаем в панировочных сухарях, потом во взбитом яйце и снова в сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с обеих сторон до золотистой корочки.
Подаем готовые биточки с отварным рисом, картофельным пюре. Можно также подать салат.