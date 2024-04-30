Умопомрачительно вкусно и очень просто: такой салат вы приготовите за пару взмахов руки
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Простой рецепт — и удивительный рецепт
Вряд ли можно представить семейный обед, ужин или праздничный стол без разнообразных салатов. Приготовить салат просто: необходимо нарезать все ингредиенты, заправить любимым соусом и подать к столу.
Салат по рецепту "1 хвилина" готовится также просто. Пекинская капуста придает ей свежести, а благодаря куриным яйцам блюдо получается сытным. Вкусный, легкий и свежий салат отлично дополнит основные блюда и украсит любой стол.
Как приготовить салат с пекинской капустой
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 0,5 небольшого кочана;
- куриные яйца – 3 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- консервированная кукуруза – 3 ст. л;
- соль, майонез по вкусу.
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту моем, нарезаем большими кусочками и отправляем в салатник.
- Куриные яйца отвариваем круто и даем им остыть. Чистим их от скорлупы и нарезаем крупными кубиками.
- Помидоры также нарезам большими кусочками.
- С консервированной кукурузы сливаем жидкость.
- Подготовленные куриные яйца, помидоры и консервированную кукурузу отправляем в салатник к пекинской капусте. Все заправляем майонезом, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.
Готовый салат подаем к столу вместе с любимым гарниром. Получится невероятно вкусно.