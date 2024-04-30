Умопомрачительно вкусно и очень просто: такой салат вы приготовите за пару взмахов руки

Простой рецепт — и удивительный рецепт

Вряд ли можно представить семейный обед, ужин или праздничный стол без разнообразных салатов. Приготовить салат просто: необходимо нарезать все ингредиенты, заправить любимым соусом и подать к столу.

Салат по рецепту "1 хвилина" готовится также просто. Пекинская капуста придает ей свежести, а благодаря куриным яйцам блюдо получается сытным. Вкусный, легкий и свежий салат отлично дополнит основные блюда и украсит любой стол.

Как приготовить салат с пекинской капустой

Ингредиенты:

пекинская капуста – 0,5 небольшого кочана;

куриные яйца – 3 шт.;

помидоры – 2 шт.;

консервированная кукуруза – 3 ст. л;

соль, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

Пекинскую капусту моем, нарезаем большими кусочками и отправляем в салатник. Куриные яйца отвариваем круто и даем им остыть. Чистим их от скорлупы и нарезаем крупными кубиками. Помидоры также нарезам большими кусочками. С консервированной кукурузы сливаем жидкость. Подготовленные куриные яйца, помидоры и консервированную кукурузу отправляем в салатник к пекинской капусте. Все заправляем майонезом, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.

Готовый салат подаем к столу вместе с любимым гарниром. Получится невероятно вкусно.