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Умопомрачительно вкусно и очень просто: такой салат вы приготовите за пару взмахов руки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный салат из обычной пекинской капусты
Отличный салат из обычной пекинской капусты. Фото odnaminyta.com

Простой рецепт — и удивительный рецепт

Вряд ли можно представить семейный обед, ужин или праздничный стол без разнообразных салатов. Приготовить салат просто: необходимо нарезать все ингредиенты, заправить любимым соусом и подать к столу.

Салат по рецепту "1 хвилина" готовится также просто. Пекинская капуста придает ей свежести, а благодаря куриным яйцам блюдо получается сытным. Вкусный, легкий и свежий салат отлично дополнит основные блюда и украсит любой стол.

Как приготовить салат с пекинской капустой

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 0,5 небольшого кочана;
  • куриные яйца – 3 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • консервированная кукуруза – 3 ст. л;
  • соль, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту моем, нарезаем большими кусочками и отправляем в салатник.
  2. Куриные яйца отвариваем круто и даем им остыть. Чистим их от скорлупы и нарезаем крупными кубиками.
  3. Помидоры также нарезам большими кусочками.
  4. С консервированной кукурузы сливаем жидкость.
  5. Подготовленные куриные яйца, помидоры и консервированную кукурузу отправляем в салатник к пекинской капусте. Все заправляем майонезом, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.

Готовый салат подаем к столу вместе с любимым гарниром. Получится невероятно вкусно.

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