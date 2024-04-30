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Осталось варенье - приготовьте с ним печенье: рецепт, для которого не нужно молоко, яйца и масло

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Постное печенье с любимым вареньем
Постное печенье с любимым вареньем. Фото kolizhanka.net.ua

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Даже Великий пост — не повод отказываться от любимых сладостей. Просто приготовить их можно без продуктов животного происхождения.

Сегодня вместе с "Коліжанкою" поделимся именно таким рецептом. Для такого десерта вам не понадобится ни масло, ни яйца, молоко. Главное — чтобы в холодильнике осталось немного варенья. Ну что, достаем его и идем готовить?

Как приготовить постное печенье с повидлом

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 400 г;
  • сахар -150 г;
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар – 1,5 ч. л.;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • растительное масло – 100 мл;
  • вода – 100 мл;
  • варенье, повидло или джем по вкусу – около 3 ст. л. с горкой.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем воду и растительное масло. Замешиваем тесто. Выкладываем его в пакет на 10 минут. Через указанное время делим тесто на 2 части.
  2. Одну часть раскатываем на бумаге для выпечки в прямоугольник высотой около 4 мм раскатываем прямоугольник, смазываем его повидлом, вареньем или джемом. Сверху натираем на большой терке вторую часть теста.
  3. Отправляем все в предварительно разогретую до 180 градусов духовке на 30-35 минут.

Готовое печенье делим на порционные кусочки. Подаем с любимым напитком.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Великий пост #Готовим дома