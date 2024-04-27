Без этой закуски шашлык не такой вкусный: как приготовить из помидоров за пять минут
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Просто, сочно и очень вкусно
Кое-кто пользуется классическим маринадом для приготовления шашлыка, маринуя его с луком и уксусом. Другие любят экспериментировать и маринуют мясо в черном чае.
А вот закуска к шашлыку обычно стандартная – просто нарезанные овощи или салат а-ля "по-гречески". Сегодня мы хотим поделиться закуской, с которой мясо станет в разы вкуснее. Бесспорным преимуществом является то, что готовится она в считанные минуты, убеждают на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить закуску к шашлыку из помидоров
Ингредиенты:
- помидор – 5 шт. (средних);
- синий лук – 1 шт.;
- зеленый лук;
- укроп по желанию;
Ингредиенты для маринада:
- соль – 1 ч. л.;
- прованские травы – 1 ч. л.
- яблочный уксус – 1,5 ст. л.
- масло – 2 ст. л.
- чеснок – 3 зуб.;
Способ приготовления:
- Большие помидоры порезать на 4-5 частей.
- Лук нарезать полукольцами.
- Мелко порубить зелень.
- Все ингредиенты для маринада смешать и добавить в помидоры с луком и зеленью.
- Если оставить в холодильнике на 30 минут, будет еще вкуснее.
Ранее мы публиковали грузинский рецепт маринования шашлыка. Мясо, пропитанное этим маринадом, выходит сочное, нежное, пряное и с удивительным вкусом.