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Без этой закуски шашлык не такой вкусный: как приготовить из помидоров за пять минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Салат готовится из минимального набора продуктов
Салат готовится из минимального набора продуктов. Фото 1000.menu

Просто, сочно и очень вкусно

Кое-кто пользуется классическим маринадом для приготовления шашлыка, маринуя его с луком и уксусом. Другие любят экспериментировать и маринуют мясо в черном чае.

А вот закуска к шашлыку обычно стандартная – просто нарезанные овощи или салат а-ля "по-гречески". Сегодня мы хотим поделиться закуской, с которой мясо станет в разы вкуснее. Бесспорным преимуществом является то, что готовится она в считанные минуты, убеждают на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить закуску к шашлыку из помидоров

Ингредиенты:

  • помидор – 5 шт. (средних);
  • синий лук – 1 шт.;
  • зеленый лук;
  • укроп по желанию;

Ингредиенты для маринада:

  • соль – 1 ч. л.;
  • прованские травы – 1 ч. л.
  • яблочный уксус – 1,5 ст. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • чеснок – 3 зуб.;

Способ приготовления:

  1. Большие помидоры порезать на 4-5 частей.
  2. Лук нарезать полукольцами.
  3. Мелко порубить зелень.
  4. Все ингредиенты для маринада смешать и добавить в помидоры с луком и зеленью.
  5. Если оставить в холодильнике на 30 минут, будет еще вкуснее.

Ранее мы публиковали грузинский рецепт маринования шашлыка. Мясо, пропитанное этим маринадом, выходит сочное, нежное, пряное и с удивительным вкусом.

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#Помидоры #Закуска #Готовим дома