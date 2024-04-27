Без этой закуски шашлык не такой вкусный: как приготовить из помидоров за пять минут

Просто, сочно и очень вкусно

Кое-кто пользуется классическим маринадом для приготовления шашлыка, маринуя его с луком и уксусом. Другие любят экспериментировать и маринуют мясо в черном чае.

А вот закуска к шашлыку обычно стандартная – просто нарезанные овощи или салат а-ля "по-гречески". Сегодня мы хотим поделиться закуской, с которой мясо станет в разы вкуснее. Бесспорным преимуществом является то, что готовится она в считанные минуты, убеждают на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить закуску к шашлыку из помидоров

Ингредиенты:

помидор – 5 шт. (средних);

синий лук – 1 шт.;

зеленый лук;

укроп по желанию;

Ингредиенты для маринада:

соль – 1 ч. л.;

прованские травы – 1 ч. л.

яблочный уксус – 1,5 ст. л.

масло – 2 ст. л.

чеснок – 3 зуб.;

Способ приготовления:

Большие помидоры порезать на 4-5 частей. Лук нарезать полукольцами. Мелко порубить зелень. Все ингредиенты для маринада смешать и добавить в помидоры с луком и зеленью. Если оставить в холодильнике на 30 минут, будет еще вкуснее.

Ранее мы публиковали грузинский рецепт маринования шашлыка. Мясо, пропитанное этим маринадом, выходит сочное, нежное, пряное и с удивительным вкусом.