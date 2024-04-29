Так жарили шашлыки наши родители - и мясо получалось идеальным: проверенные хитрости

Обращать внимание нужно на многие детали

Сложно представить выезд на природу без сочного, нежного и ароматного шашлыка. Однако приготовить вкусное мясо не так просто. В этом деле важен не только рецепт, но и мясо, и маринад.

"Телеграф" рассказывает о некоторых хитростях наших родителей, благодаря которому шашлык получался идеальным. Эти лайфхаки мы нашли в журнале "Полина".

В чем замочить мясо для шашлыка

Мариновать шашлык можно в квасе, майонезе, сухом вине и даже минеральной воде. А вот уксус — не самый лучший вариант: он перебивает естественный вкус мяса.

Не стоит жалеть лука на шашлык — его должно быть столько же, сколько и мяса. Однако нанизывать овощ на шампуры не стоит — он сгорит.

Солить шашлык нужно не ранее чем за 2 часа до жарки шашлыка. Это позволит соли максимально сохранить в мясе его собственный сок.

Следует также осторожно подходить к выбору посуды, в которой маринуется шашлык. Для этой цели лучше не брать алюминиевую посуду.

При приготовлении шашлыка лучше избегать замороженного мяса. Как бы вы его не отбивали или мариновали, оно будет жестким. Если же мясо станет мягче, то будет невкусным.

Выбирать лучше мясо молодого животного, лучше с прожилками. Из такого продукта получается мягкий шашлык. Нарезать его лучше крупными кусками поперек волокон.

Подавать шашлык лучше с томатным соусом. Он идеально дополнит мясо.