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Оглянуться не успеете, как этот салатик исчезнет со стола: близкие съедят и потребуют добавки (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Постный салат с зеленым луком
Постный салат с зеленым луком. Фото shuba.life

Витаминная бомба в тарелке

В Великий пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения. Однако полакомиться сытным и вкусным блюдом хочется.

Весной, когда уже появляется зелень, особенно актуальны салаты. "Телеграф" для своих читателей в книге "Украинские народные блюда" нашел один рецепт сытного и полезного блюда, которое будет очень уместным во время поста. В его составе — картофель, лук и заправка. Несмотря на простоту и бюджетность, салат получается сытным и витаминным.

Как приготовить постный салат с зеленым луком

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • зеленый лук — 100 г;
  • уксус — 25 г;
  • подсолнечное масло — 100;
  • сахар — 10 г;
  • горчица — 15 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем в мундире. Даем остыть, чистим, нарезаем кусочками и отправляем в салатник.
  2. Моем, сушим и мелко нарезаем зеленый лук, добавляем к картофелю в салатник.
  3. Для приготовления заправки подсолнечное масло смешиваем с уксусом. Солим, перчим, добавляем сахар и горчицу. Все тщательно перемешиваем.
  4. Подготовленную заправку отправляем в салат, украшаем его зеленью укропа и петрушки.
Постный салат с зеленым луком
Телеграф

Подаем салат с постными котлетами из гречки. Вы сытно накормите всю семью.

Теги:
#Рецепт #Салат #Великий пост #Готовим дома