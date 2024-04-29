Оглянуться не успеете, как этот салатик исчезнет со стола: близкие съедят и потребуют добавки (фото)

Витаминная бомба в тарелке

В Великий пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения. Однако полакомиться сытным и вкусным блюдом хочется.

Весной, когда уже появляется зелень, особенно актуальны салаты. "Телеграф" для своих читателей в книге "Украинские народные блюда" нашел один рецепт сытного и полезного блюда, которое будет очень уместным во время поста. В его составе — картофель, лук и заправка. Несмотря на простоту и бюджетность, салат получается сытным и витаминным.

Как приготовить постный салат с зеленым луком

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

зеленый лук — 100 г;

уксус — 25 г;

подсолнечное масло — 100;

сахар — 10 г;

горчица — 15 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отвариваем в мундире. Даем остыть, чистим, нарезаем кусочками и отправляем в салатник. Моем, сушим и мелко нарезаем зеленый лук, добавляем к картофелю в салатник. Для приготовления заправки подсолнечное масло смешиваем с уксусом. Солим, перчим, добавляем сахар и горчицу. Все тщательно перемешиваем. Подготовленную заправку отправляем в салат, украшаем его зеленью укропа и петрушки.

Телеграф

Подаем салат с постными котлетами из гречки. Вы сытно накормите всю семью.