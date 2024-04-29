Оглянуться не успеете, как этот салатик исчезнет со стола: близкие съедят и потребуют добавки (фото)
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Витаминная бомба в тарелке
В Великий пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения. Однако полакомиться сытным и вкусным блюдом хочется.
Весной, когда уже появляется зелень, особенно актуальны салаты. "Телеграф" для своих читателей в книге "Украинские народные блюда" нашел один рецепт сытного и полезного блюда, которое будет очень уместным во время поста. В его составе — картофель, лук и заправка. Несмотря на простоту и бюджетность, салат получается сытным и витаминным.
Как приготовить постный салат с зеленым луком
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- зеленый лук — 100 г;
- уксус — 25 г;
- подсолнечное масло — 100;
- сахар — 10 г;
- горчица — 15 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель отвариваем в мундире. Даем остыть, чистим, нарезаем кусочками и отправляем в салатник.
- Моем, сушим и мелко нарезаем зеленый лук, добавляем к картофелю в салатник.
- Для приготовления заправки подсолнечное масло смешиваем с уксусом. Солим, перчим, добавляем сахар и горчицу. Все тщательно перемешиваем.
- Подготовленную заправку отправляем в салат, украшаем его зеленью укропа и петрушки.
Подаем салат с постными котлетами из гречки. Вы сытно накормите всю семью.