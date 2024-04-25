Такая влажная паска в сто раз вкуснее остальных: выпечка будет таять во рту
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Тесто получается мягким и с нежным вкусом
Сколько разнообразных рецептов пасок придумали кулинары! И классическа "Княжеская" паска, и бездрожжевая выпечка, и приготовленная в микроволновке — всех не перечислишь.
Однако такую паску вы еще не пробовали! "Важно знать" предлагает приготовить необычную влажную паску. Ее мягкое тесто с ярким, сочным и нежным вкусом буквально тает во рту. Попробуйте — и вы захотите готовить только так.
Как приготовить влажную паску
Ингредиенты:
- 750 г муки;
- 300 мл молока;
- 200 г сахара;
- 150 г сухофруктов;
- 100 г сливочного масла;
- 10 г сухих дрожжей;
- 3 куриных яйца;
- 0,5 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- В отдельной посудине смешиваем сухие дрожжи с 1 ст. л. сахара. В полученную массу вливаем теплое молоко, чуть позже просеиваем немного муки. Накрываем все полотенцем и оставляем на полчаса.
- Желтки отделяем от белков и смешиваем их в отдельной посудине с сахаром. Белки солим и взбиваем миксером до состояния пены.
- Желтки и белки добавляем в опару, постепенно просеивая в опару муку. Добавляем растопленное сливочное масло и вымешиваем в течение 10 минут.
- Тесто отправляем в смазанную постным маслом посудину, накрываем целлофаном и ставим в тепло. Когда тесто поднимется, добавляем предварительно промытые и просушенные сухофрукты, накрываем пленкой, сверху полотенцем и даем постоять полтора часа в тепле.
- Через указанное время делим тесто на 4 части и раскладываем их по формам таким образом, чтобы в каждой оно занимало максимум до половины объема, накрываем полотенцем и даем постоять час.
- Выпекаем паски в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа.
Украшаем готовую выпечку домашней глазурью. Ваши паски получатся идеальными.