Урожаем перца придется делиться с соседями: вот чем его подкормить

Чем подкормить молодые растения для лучшего роста и урожайности

Перец, наряду с помидорами, является одним из наиболее часто выращиваемых овощей. Чтобы наслаждаться хорошим урожаем, достаточно дать растению правильный уход и хорошие удобрения.

Кусты перца следует сажать в правильном месте. Для этого растения не подходит тенистое место. Перцы будут плодоносить лучше, если рядом с ними посадить лук и чеснок. Если перец не приживается в открытом грунте или растет очень медленно, нужно систематически подкармливать его питательными веществами.

Как вырастить много перцев

Не обязательно искать удобрения для перцев в садовом центре. Его можно приготовить дома, используя ингредиенты, которые наверняка есть у на кухне или в кладовой. Речь идет о луке.

Для приготовления подкормки необходимо собрать шелуху лука, бросить ее в кастрюлю, залить литром воды и варить. Через несколько минут у вас получится ароматный отвар, который затем нужно процедить.

К луковому отвару необходимо добавить 4 столовые ложки древесной золы и перемешать его. Удобрение готово. Этой подкормкой можно поливать перцы каждые две недели.

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