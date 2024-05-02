Какие растения нельзя поливать дрожжами: будет рыхлый и гнилой урожай

Специалисты привели последствия, которые могут возникнуть после использования этого удобрения

Хотя дрожжи для большинства растений являются питательными удобрениями и с помощью них рост и плодовитость овощных культур увеличивается, но они подходят не для всех. Если добавить дрожжи к растениям, которые их не любят, то урожая вы точно не дождетесь.

Такое удобрение не подходит для клубневых и корневых культур, ведь их плоды будут деформированными, рыхлыми и долго не будут сохраняться. О видах растений подробнее рассказывает "Сад и огород".

Негативные последствия прикормки растений дрожжами будут для свеклы, картофеля, моркови, лука, редиса, редьки и чеснока.

По словам специалистов, их плоды ожидаются деформированными. Некоторые из них будут рыхлыми и невкусными.

Что касается срока хранения, то урожай, не любящий дрожжи, точно долго лежать не будет. Более того, плоды могут стать вредными и непригодными для употребления из-за их неправильного развития.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из одуванчиков или крапивы можно сделать чудесное удобрение. Настой из первых цветов подходит для клубники, томатов и дыни, а другое растение — для опрыскивания листьев от тли и клещей.