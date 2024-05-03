Урожаєм перцю доведеться ділитися із сусідами: ось чим його підгодувати

Чим підгодувати молоді рослини для кращого зростання та врожайності

Перець, поряд з помідорами, є одним з овочів, що найчастіше вирощуються. Щоб насолоджуватися хорошим урожаєм, достатньо дати рослині правильний догляд та гарні добрива.

Кущі перцю слід садити у правильному місці. Для цієї рослини не підходить тінисте місце. Перці будуть родити краще, якщо поряд з ними посадити цибулю та часник. Якщо перець не приживається у відкритому ґрунті чи росте дуже повільно, потрібно систематично підживлювати рослину поживними речовинами.

Як виростити багато перців

Не обов’язково шукати добрива для перців у садовому центрі. Його можна приготувати вдома, використовуючи інгредієнти, які напевно є у кухні або в коморі. Йдеться про цибулю.

Для приготування підживлення необхідно зібрати лушпиння цибулі, кинути їх в каструлю, залити літром води та варити. Через кілька хвилин у вас вийде запашний відвар, який потім потрібно процідити.

До цибульного відвару необхідно додати 4 столові ложки золи дерев і перемішати його. Добриво готове. Цим підживленням можна поливати перці кожні два тижні.

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