Порадуют невероятно пышным цветом: как правильно посадить луковицы лилии весной

Оптимальным временем считается ранняя весна

Лилии представляют собой одни из самых прекрасных и величественных цветов, способных стать настоящим украшением любого сада. Но для этого, как и при выращивании гладиолусов, важно соблюдать ряд рекомендаций.

Чтобы лилии радовали своим пышным цветением, важно правильно определить время для их посадки весной. В данной статье мы подробно рассмотрим, можно ли высаживать лилии в апреле и как это следует делать.

Итак, когда сажать лилии весной в открытый грунт — советы

Оптимальным периодом считается ранняя весна, когда почва достаточно прогреется и оттает после зимы. Обычно это время приходится на конец апреля или начало мая. В южных регионах можно приступать к посадке лилий несколько раньше, примерно в середине или конце апреля.

Чтобы правильно посадить лилии, следует выполнить несколько важных шагов:

Перед посадкой рекомендуется тщательно осмотреть луковицы и удалить все поврежденные или подгнившие части. Затем луковицы следует выдержать в растворе фунгицида в течение 20-30 минут для профилактики грибковых заболеваний. Глубина посадки зависит от размера луковиц: крупные следует сажать на глубину 15-20 см, а мелкие — на 10-12 см. Расстояние между луковицами должно составлять 20-30 см. После посадки грунт рекомендуется мульчировать торфом или перегноем слоем 5-7 см.

Лилии лучше всего растут на солнечных или слегка затененных участках с рыхлой, плодородной, слабокислой или нейтральной почвой. Перед посадкой в лунки необходимо внести перегной или компост, а также специальное удобрение для луковичных культур.

Важно своевременно поливать лилии, не допуская пересыхания почвы. Первые всходы обычно появляются через 2-3 недели после посадки, а бутоны распускаются в июне и июле, радуя своей красотой.

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