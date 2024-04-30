Слизни не доберутся до растений: работающие средства от вредителей

Используйте крышки и скорлупу в борьбе со слизнями

Молодые саженцы, фрукты и овощи. Кажется, что слизни готовы съесть все на своем пути. Чтобы не лишится урожая, владельцы земельных участков иногда готовы применять даже самые неожиданные методы.

Кто-то расставляет на участке пивные ловушки, а кто-то использует против слизней крышки от бутылок. О последнем методе пишет Merkur.

Как сделать барьер от слизней

Из маленьких металлических крышек от бутылок можно построить непреодолимую ограду от улиток и слизней. Все, что нужно, это двусторонний скотч и крышки от бутылок.

Прикрепите двустороннюю клейкую ленту к краю грядки или вазону.

Сверху наклейте крышки от бутылок, чтобы получился плотный "заборчик".

Шипы на крышках не позволяют улиткам преодолеть барьер.

Либо же просто разложите крышки вокруг грядки острыми краями вверх.

Помимо крышек от бутылок для строительства эффективного забора от слизней подойдут и другие материалы. Вокруг грядки можно разбросать опилки, мульчу из коры или шерсть. Также подойдет яичная скорлупа. Острые края скорлупы создают барьер, который слизни не могут преодолеть.

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