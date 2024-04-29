Все забудут о "Шубе": как приготовить бюджетную закуску из свеклы и сельди к пасхальному столу
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В том, что свекла и сельдь прекрасно сочетаются, все уже давно убедились, неоднократно готовя "Шубу". Однако, эти бюджетные продукты можно подать иначе — они не только будут эффектно смотреться на столе, но и иметь несколько иной вкус.
Речь идет о бутербродках со свеклой и селедкой. Рецептом вкусной закуски с нами поделились на Instagram-странице "tanya.perchik".
Как приготовить закуску из свеклы и сельди
Ингредиенты:
- вареная свёкла;
- чеснок;
- соль;
- домашний майонез;
- красный лук;
- сельдь;
- тарталетки;
Способ приготовления:
- Свеклу отварить в подсоленной воде или запечь в фольге.
- Чеснок выдавить через пресс.
- Свеклу натереть на мелкой терке.
- Лук нарезать кольцами или полукольцами, по желанию замариновать.
- Смешать свеклу, чеснок, подсолить, поперчить, добавить майонез, перемешать.
- Тарталетки смазать майонезом, заполнить свекольной намазкой.
- Выложить сверху нарезанную сельдь и лук.
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