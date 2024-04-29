Все забудут о "Шубе": как приготовить бюджетную закуску из свеклы и сельди к пасхальному столу

Такие корзинки понравятся близким

В том, что свекла и сельдь прекрасно сочетаются, все уже давно убедились, неоднократно готовя "Шубу". Однако, эти бюджетные продукты можно подать иначе — они не только будут эффектно смотреться на столе, но и иметь несколько иной вкус.

Речь идет о бутербродках со свеклой и селедкой. Рецептом вкусной закуски с нами поделились на Instagram-странице "tanya.perchik".

Как приготовить закуску из свеклы и сельди

Ингредиенты:

вареная свёкла;

чеснок;

соль;

домашний майонез;

красный лук;

сельдь;

тарталетки;

Способ приготовления:

Свеклу отварить в подсоленной воде или запечь в фольге. Чеснок выдавить через пресс. Свеклу натереть на мелкой терке. Лук нарезать кольцами или полукольцами, по желанию замариновать. Смешать свеклу, чеснок, подсолить, поперчить, добавить майонез, перемешать. Тарталетки смазать майонезом, заполнить свекольной намазкой. Выложить сверху нарезанную сельдь и лук.

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