На пасхальный стол вместо надоевшего оливье: для такого "Шустрика даже варить ничего не надо

Салат станет украшением стола

К праздничному столу каждый кулинар пытается разнообразить пасхальное меню. Если надоело готовить привычный оливье, предлагаем приготовить салат "Шустрик".

Несмотря на то, что по составу эти два салата похожи, процесс приготовления отличаются. Для блюда по рецепту "Сенсації" вам даже варить ничего не придется. Все просто, быстро и очень вкусно.

Как приготовить салат "Шустрик"

Ингредиенты:

колбаса полукопченая (или отварное мясо) – 200 г;

свежий огурец – 1-2 шт.;

консервированный зеленый горошек – 1 банка;

лук красный – 1 шт.;

твердый сыр – 200 г;

куриные яйца – 3 шт.;

молоко – 50 мл;

соль — по вкусу;

масло растительное – 30 г;

сметана густая – 3 ст.л.;

майонез – 3 ст.л.;

горчица зернистая – 1 ч.л.;

горчица острая – 1/2 ч.л.;

перец черный молотый – по вкусу.

Для лукового маринада:

соль – 1 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

уксус 9% – 60 мл.;

горячая вода – 200 мл.

Способ приготовления:

В небольшой глубокой миске взбиваем яйца. Добавляем молоко, соль, перец и перемешиваем. Обжариваем яичную смесь на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон. Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем в посудину и заливаем горячей водой. Добавляем сахар, соль и немного уксуса. Перемешиваем и оставляем на 2-5 минут. После сливаем воду и выкладываем лук на сухое полотенце. Колбасу и огурец нарезаем соломкой, отправляем в салатник. С консервированного зеленого горошка сливаем воду, добавляем вместе с маринованным луком к подготовленным ингредиентам. Твердый сыр натираем на большой терке или нарезаем соломкой, добавляем в салатник. Охлажденный омлет нарезаем соломкой, добавляем к подготовленным ингредиентам. В отдельной тарелке смешиваем сметану, майонез, добавляем "французскую" зернистую горчицу, немного крепкой обычной горчицы и щепотку соли. Перемешиваем и заправляем салат.

К праздничному столу также можно приготовить салат "Тет-а-тет". Он покорит сердце каждого гостя.