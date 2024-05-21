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Ресторанное блюдо за 30 минут: рецепт нежных куриных бедер в мультиварке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта курица получается очень нежной и сочной (изображение создано с помощью ИИ)
Эта курица получается очень нежной и сочной (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если у вас нет времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить курицу в мультиварке.

Мультиварка – это настоящая палочка-выручалочка для современных хозяек. Она позволяет готовить вкусные и полезные блюда без усилий и затрат времени. Одним из таких рецептов являются нежные куриные бедра в мультиварке.

Ингредиенты:

  • 4 куриные бедра
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Куриные бедра промойте, обсушите бумажными полотенцами и натрите солью и перцем.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь – соломкой.
  3. В мультиварку налейте немного масла и на режиме жарки обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте в лук морковь и обжарьте еще 5 минут.
  5. Выложите в мультиварку куриные бедра и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки.
  6. Добавьте к курице сметану, горчицу, сладкую паприку, соль и перец. Перемешайте.
  7. Закройте крышку мультиварки и установите режим "Тушечки" на 1 час.
  8. После окончания программы куриные бедра готовы.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса курицы можно мариновать в течение 30 минут-1 часа в маринаде из соевого соуса, меда, горчицы и специй.
  • К куриным бедрам можно добавить другие овощи, например, картофель, грибы или кабачки.
  • Подавать куриные бедра можно с гарниром из риса, гречки или макарон.

Помните: Мультиварка – это универсальный помощник для кухни, который позволяет готовить множество вкусных и полезных блюд. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в рецепты свои любимые ингредиенты!

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#Рецепт #Курица #еда-Телеграф