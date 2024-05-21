Ресторанное блюдо за 30 минут: рецепт нежных куриных бедер в мультиварке
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Если у вас нет времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить курицу в мультиварке.
Мультиварка – это настоящая палочка-выручалочка для современных хозяек. Она позволяет готовить вкусные и полезные блюда без усилий и затрат времени. Одним из таких рецептов являются нежные куриные бедра в мультиварке.
Ингредиенты:
- 4 куриные бедра
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ч. л. сладкой паприки
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Куриные бедра промойте, обсушите бумажными полотенцами и натрите солью и перцем.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь – соломкой.
- В мультиварку налейте немного масла и на режиме жарки обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте в лук морковь и обжарьте еще 5 минут.
- Выложите в мультиварку куриные бедра и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки.
- Добавьте к курице сметану, горчицу, сладкую паприку, соль и перец. Перемешайте.
- Закройте крышку мультиварки и установите режим "Тушечки" на 1 час.
- После окончания программы куриные бедра готовы.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса курицы можно мариновать в течение 30 минут-1 часа в маринаде из соевого соуса, меда, горчицы и специй.
- К куриным бедрам можно добавить другие овощи, например, картофель, грибы или кабачки.
- Подавать куриные бедра можно с гарниром из риса, гречки или макарон.
Помните: Мультиварка – это универсальный помощник для кухни, который позволяет готовить множество вкусных и полезных блюд. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в рецепты свои любимые ингредиенты!
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