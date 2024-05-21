Ресторанное блюдо за 30 минут: рецепт нежных куриных бедер в мультиварке

Если у вас нет времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить курицу в мультиварке.

Мультиварка – это настоящая палочка-выручалочка для современных хозяек. Она позволяет готовить вкусные и полезные блюда без усилий и затрат времени. Одним из таких рецептов являются нежные куриные бедра в мультиварке.

Ингредиенты:

4 куриные бедра

2 луковицы

2 моркови

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. горчицы

1 ч. л. сладкой паприки

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Куриные бедра промойте, обсушите бумажными полотенцами и натрите солью и перцем. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь – соломкой. В мультиварку налейте немного масла и на режиме жарки обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте в лук морковь и обжарьте еще 5 минут. Выложите в мультиварку куриные бедра и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки. Добавьте к курице сметану, горчицу, сладкую паприку, соль и перец. Перемешайте. Закройте крышку мультиварки и установите режим "Тушечки" на 1 час. После окончания программы куриные бедра готовы.

Советы:

Для более насыщенного вкуса курицы можно мариновать в течение 30 минут-1 часа в маринаде из соевого соуса, меда, горчицы и специй.

К куриным бедрам можно добавить другие овощи, например, картофель, грибы или кабачки.

Подавать куриные бедра можно с гарниром из риса, гречки или макарон.

Помните: Мультиварка – это универсальный помощник для кухни, который позволяет готовить множество вкусных и полезных блюд. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в рецепты свои любимые ингредиенты!

Попробуйте к ужину пикантные ребрышки. Также, предлагаем рецепт куриного филе с картофелем.