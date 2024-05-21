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Мокрая одежда высохнет почти молниеносно: впечатляющий лайфхак для тех, кто спешит

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Сушка одежды можно ускорить (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 21 мая 2024, 14:47
Сушка одежды можно ускорить (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть действенные лайфхаки, которые помогут ускорить сушку одежды на улице, особенно в холодную погоду.

Сушка одежды на улице – это экономный и экологичный способ, не требующий использования электроэнергии. Однако часто бывает так, что одежда сохнет очень долго, особенно в холодную и влажную погоду. Как же ускорить этот процесс? Также мы писали, как вывести пятна пота из одежды.

Вот несколько простых, но действенных советов:

1. Правильное место:

  • Выбирайте для сушки одежды солнечное и ветреное место.
  • Развешивайте одежду так, чтобы между вещами было достаточно пространства для циркуляции воздуха.
  • Не вешайте одежду слишком близко друг к другу, ведь это может замедлить процесс сушки.

2. Правильное время:

  • Лучше сушить одежду днем, когда солнце светит сильнее всего.
  • Избегайте сушки одежды ночью, когда температура воздуха низкая и высокая влажность.

3. Правильное развешивание:

  • Развешивайте одежду на веревках, вешалках или сушилках.
  • Для футболок, рубашек и брюк лучше использовать вешалки, так они лучше сохранят форму.
  • Для мелких вещей, таких как носки и трусы, можно использовать веревки.

4. Дополнительные уловки:

  • Добавьте к стирке немного уксуса. Это поможет смягчить одежду и ускорить процесс сушки.
  • Добавьте к стирке несколько теннисных мячей. Это поможет разбить комки и лучше просушить одежду.
  • Используйте вентилятор, чтобы направить поток воздуха в одежду.
  • Если на улице очень холодно и влажно, можно немного просушить одежду в стиральной машине на режиме сушки.

5. Предостережение:

  • Не сушите на улице щекотливые вещи, такие как шелк, шерсть и кашемир.
  • Не сушите на улице вещи с цветными рисунками, ведь солнечный свет может привести к их выцветанию.

Помните: Следуя этим простым советам, вы сможете ускорить процесс высыхания одежды на улице и сэкономить время и электроэнергию. Сохраните окружающую среду и свой бюджет!

Ранее "Телеграф" писал, как постирать полотенца, чтобы они были как новые. Также, мы писали, как убрать желтизну из подушек без стирки.

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