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Вкус Карпат: рецепт дерунов с грибным соусом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Деруны получаются очень хрустящими и вкусными (изображение создано с помощью ИИ)
Деруны получаются очень хрустящими и вкусными (изображение создано с помощью ИИ)

Деруны с грибным соусом станут вашим любимым блюдом.

Деруны – это традиционное украинское блюдо, которое всегда радует своим неповторимым вкусом и сытностью. Их можно готовить из картофеля, кабачков, свеклы и других овощей, а подавать с разными соусами. Одним из лучших вариантов является грибной соус, который придает дерунам дополнительную ароматность и пикантность. Также предлагаем рецепт дерунов с грибами.

Ингредиенты:

Для дерунов:

  • 1 кг картофеля
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Для грибного соуса:

  • 300 г свежих грибов (белые, лисички, подосиновики)
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Приготовьте деруны:

  • Очистите картофель и лук.
  • Натрите картофель на терке и отожмите лишнюю жидкость.
  • Добавьте в картофель тертый лук, яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
  • На сковороде разогрейте растительное масло.
  • Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя деруны.
  • Жарьте драники с обеих сторон до золотистого цвета.

2. Приготовьте грибной соус:

  • Нарежьте грибы ломтиками.
  • Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
  • Разогрейте на сковороде сливочное масло.
  • Обжарьте лук до золотистого цвета.
  • Добавить чеснок и грибы. Жарьте, помешивая, до готовности грибов.
  • Добавьте муку и обжарьте 1 минуту.
  • Влейте немного воды или бульона, чтобы образовался соус.
  • Добавьте сметану, чабрец, соль и перец. Перемешайте.
  • Тушите соус на медленном огне в течение 5 минут.

3. Подавайте драники с грибным соусом.

Советы:

  • Для более пышных дерунов можно добавить в тесто 1 ч. л. разрыхлителя.
  • Грибной соус можно приготовить из любых других нравящихся грибов.
  • Деруны можно подавать не только с грибным соусом, но и со сметаной, йогуртом, зеленью или аджикой.

Помните: Деруны с грибным соусом – это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет отличным ужином или обедом для всей семьи. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем добавлять хлеб в деруны. Также мы писали, как сделать деруны вкуснее.

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