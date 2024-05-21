Вкус Карпат: рецепт дерунов с грибным соусом

Деруны с грибным соусом станут вашим любимым блюдом.

Деруны – это традиционное украинское блюдо, которое всегда радует своим неповторимым вкусом и сытностью. Их можно готовить из картофеля, кабачков, свеклы и других овощей, а подавать с разными соусами. Одним из лучших вариантов является грибной соус, который придает дерунам дополнительную ароматность и пикантность. Также предлагаем рецепт дерунов с грибами.

Ингредиенты:

Для дерунов:

1 кг картофеля

1 луковица

1 яйцо

2 ст. л. муки

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Для грибного соуса:

300 г свежих грибов (белые, лисички, подосиновики)

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. муки

1 ч. л. сушеного тимьяна

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Приготовьте деруны:

Очистите картофель и лук.

Натрите картофель на терке и отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте в картофель тертый лук, яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.

На сковороде разогрейте растительное масло.

Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя деруны.

Жарьте драники с обеих сторон до золотистого цвета.

2. Приготовьте грибной соус:

Нарежьте грибы ломтиками.

Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.

Разогрейте на сковороде сливочное масло.

Обжарьте лук до золотистого цвета.

Добавить чеснок и грибы. Жарьте, помешивая, до готовности грибов.

Добавьте муку и обжарьте 1 минуту.

Влейте немного воды или бульона, чтобы образовался соус.

Добавьте сметану, чабрец, соль и перец. Перемешайте.

Тушите соус на медленном огне в течение 5 минут.

3. Подавайте драники с грибным соусом.

Советы:

Для более пышных дерунов можно добавить в тесто 1 ч. л. разрыхлителя.

Грибной соус можно приготовить из любых других нравящихся грибов.

Деруны можно подавать не только с грибным соусом, но и со сметаной, йогуртом, зеленью или аджикой.

Помните: Деруны с грибным соусом – это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет отличным ужином или обедом для всей семьи. Приятного аппетита!

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