Вкус Карпат: рецепт дерунов с грибным соусом
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Деруны с грибным соусом станут вашим любимым блюдом.
Деруны – это традиционное украинское блюдо, которое всегда радует своим неповторимым вкусом и сытностью. Их можно готовить из картофеля, кабачков, свеклы и других овощей, а подавать с разными соусами. Одним из лучших вариантов является грибной соус, который придает дерунам дополнительную ароматность и пикантность. Также предлагаем рецепт дерунов с грибами.
Ингредиенты:
Для дерунов:
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
Для грибного соуса:
- 300 г свежих грибов (белые, лисички, подосиновики)
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. муки
- 1 ч. л. сушеного тимьяна
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
1. Приготовьте деруны:
- Очистите картофель и лук.
- Натрите картофель на терке и отожмите лишнюю жидкость.
- Добавьте в картофель тертый лук, яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
- На сковороде разогрейте растительное масло.
- Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя деруны.
- Жарьте драники с обеих сторон до золотистого цвета.
2. Приготовьте грибной соус:
- Нарежьте грибы ломтиками.
- Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
- Разогрейте на сковороде сливочное масло.
- Обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавить чеснок и грибы. Жарьте, помешивая, до готовности грибов.
- Добавьте муку и обжарьте 1 минуту.
- Влейте немного воды или бульона, чтобы образовался соус.
- Добавьте сметану, чабрец, соль и перец. Перемешайте.
- Тушите соус на медленном огне в течение 5 минут.
3. Подавайте драники с грибным соусом.
Советы:
- Для более пышных дерунов можно добавить в тесто 1 ч. л. разрыхлителя.
- Грибной соус можно приготовить из любых других нравящихся грибов.
- Деруны можно подавать не только с грибным соусом, но и со сметаной, йогуртом, зеленью или аджикой.
Помните: Деруны с грибным соусом – это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет отличным ужином или обедом для всей семьи. Приятного аппетита!
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