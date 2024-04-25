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Приготовьте этот салатик - и близкие забудут об остальных блюдах: бесподобный рецепт (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Все точно будут удивлены этим блюдом
Все точно будут удивлены этим блюдом. Фото tandicook

Три основных ингредиента, 15 минут времени — и блюдо на столе

Разнообразные мясные салаты — это отличный вариант к пасхальному столу, особенно после Великого поста. Они готовятся просто, вкусны и сытны.

Кулинары придумали множество вариантов этого блюда, однако "Телеграф" в одном из старых журналов "Люблю готовить" нашел еще один. Шарм блюда — в простоте и бюджетности: вам понадобится немного филе, грибов и луковица. Грибы, кстати, можно взять вешенки, а вместо куриного филе — свинину или телятину. Однако в этом случае мясо желательно отбить для мягкости и пожарить немного дольше. При желании можно его замариновать — тогда получится сочнее и ароматнее.

Как приготовить мясной салат

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • подсолнечное масло — 3 ст. л.;
  • майонез — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень;
  • тертый сыр — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Мясо и грибы тщательно моем и нарезаем. Чистим и нарезаем лук.
  2. В разогретую сковороду с растительным маслом отправляем грибы и помешивая, обжариваем. Добавляем подготовленное мясо, а через 5 минут — лук. Все вместе жарим в течение 5 минут.
  3. Готовое блюдо солим, перчим, заправляем майонезом и посыпаем измельченной зеленью и тертым твердым сыром.
Мясной салат
Фото: Телеграф

А для разнообразия можно подать "Роковую женщину". Вряд ли от нее откажется хотя бы кусочек.

Теги:
#Рецепт #Салат #Пасха #Готовим дома #Пасха 2024