Приготовьте этот салатик - и близкие забудут об остальных блюдах: бесподобный рецепт (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Три основных ингредиента, 15 минут времени — и блюдо на столе
Разнообразные мясные салаты — это отличный вариант к пасхальному столу, особенно после Великого поста. Они готовятся просто, вкусны и сытны.
Кулинары придумали множество вариантов этого блюда, однако "Телеграф" в одном из старых журналов "Люблю готовить" нашел еще один. Шарм блюда — в простоте и бюджетности: вам понадобится немного филе, грибов и луковица. Грибы, кстати, можно взять вешенки, а вместо куриного филе — свинину или телятину. Однако в этом случае мясо желательно отбить для мягкости и пожарить немного дольше. При желании можно его замариновать — тогда получится сочнее и ароматнее.
Как приготовить мясной салат
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- подсолнечное масло — 3 ст. л.;
- майонез — 50 г;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень;
- тертый сыр — по желанию.
Способ приготовления:
- Мясо и грибы тщательно моем и нарезаем. Чистим и нарезаем лук.
- В разогретую сковороду с растительным маслом отправляем грибы и помешивая, обжариваем. Добавляем подготовленное мясо, а через 5 минут — лук. Все вместе жарим в течение 5 минут.
- Готовое блюдо солим, перчим, заправляем майонезом и посыпаем измельченной зеленью и тертым твердым сыром.
А для разнообразия можно подать "Роковую женщину". Вряд ли от нее откажется хотя бы кусочек.