Идеальная Пасха: Эктор Хименес-Браво поделился прекрасным рецептом мягкого крафина (видео)

Крафины получаются вкусные и красивые

Мы делились рецептом вкуснейшей паски с дрожжевой опарой. Если же на Пасхальный стол хочется поставить что-то оригинальное, обратите внимание на новый рецепт крафина.

Этот рецепт паски с изюмом станет вашим фаворитом! Простая в приготовлении, она всегда получается пышной, мягкой и невероятно вкусной. А благодаря ароматным изюминкам и сливочному маслу, паска приобретает незабываемый праздничный вкус. Как ее приготовить, в своем инстаграмме рассказал известный повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

200 мл молока

1 ст. л. сахара

7 г сухих или 21 г свежих дрожжей

1 ст. л. муки

Для теста:

1 яйцо + 2 желтка

100 г сахара

щепотка соли

80 г сливочного масла

ванильный ароматизатор

450-500 г муки

Для начинки:

100 г изюма

60 г сливочного масла

Способ приготовления:

Слегка подогрейте молоко (оно должно быть теплым, но не горячим). Добавьте сахар, дрожжи и 1 ст. л. муки. Перемешайте до однородной массы. Накройте миску пищевой плёнкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались. В большой миске взбейте яйцо, желтки и сахар до пышной пены. Добавьте соль, растопленное сливочное масло, ванильный ароматизатор и опару. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Тесто может потребовать чуть больше или поменьше муки, ориентируйтесь на свою кухню. Слегка смажьте миску растительным маслом, положите тесто. Накройте пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое. Замочите изюм в горячей воде на 10 минут, затем обсушите их бумажным полотенцем. Размягчите сливочное масло. Осторожно обомните тесто, чтобы выпустить воздух. Разделите его на 3-4 части в зависимости от желаемого размера ремней. Раскатайте каждую часть теста в прямоугольник. Смажьте тесто размягченным сливочным маслом, посыпьте изюмом. Сверните тесто рулетом и защипните края. Выложите паски на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы они еще немного подошли. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте паски взбитым яйцом и выпекайте в течение 30-40 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Выньте паски из духовки, дайте им немного остыть в формах, затем переложите на решетку для полного охлаждения. Крафины не украшают глазурью – их можно слегка посыпать сахарной пудрой. Также мы делились рецептом вкусной паски на закваске.