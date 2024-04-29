Идеальная Пасха: Эктор Хименес-Браво поделился прекрасным рецептом мягкого крафина (видео)
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Крафины получаются вкусные и красивые
Мы делились рецептом вкуснейшей паски с дрожжевой опарой. Если же на Пасхальный стол хочется поставить что-то оригинальное, обратите внимание на новый рецепт крафина.
Этот рецепт паски с изюмом станет вашим фаворитом! Простая в приготовлении, она всегда получается пышной, мягкой и невероятно вкусной. А благодаря ароматным изюминкам и сливочному маслу, паска приобретает незабываемый праздничный вкус. Как ее приготовить, в своем инстаграмме рассказал известный повар Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 1 ст. л. сахара
- 7 г сухих или 21 г свежих дрожжей
- 1 ст. л. муки
Для теста:
- 1 яйцо + 2 желтка
- 100 г сахара
- щепотка соли
- 80 г сливочного масла
- ванильный ароматизатор
- 450-500 г муки
Для начинки:
- 100 г изюма
- 60 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Слегка подогрейте молоко (оно должно быть теплым, но не горячим). Добавьте сахар, дрожжи и 1 ст. л. муки.
- Перемешайте до однородной массы. Накройте миску пищевой плёнкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались.
- В большой миске взбейте яйцо, желтки и сахар до пышной пены. Добавьте соль, растопленное сливочное масло, ванильный ароматизатор и опару.
- Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Тесто может потребовать чуть больше или поменьше муки, ориентируйтесь на свою кухню.
- Слегка смажьте миску растительным маслом, положите тесто. Накройте пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
- Замочите изюм в горячей воде на 10 минут, затем обсушите их бумажным полотенцем. Размягчите сливочное масло.
- Осторожно обомните тесто, чтобы выпустить воздух. Разделите его на 3-4 части в зависимости от желаемого размера ремней.
- Раскатайте каждую часть теста в прямоугольник. Смажьте тесто размягченным сливочным маслом, посыпьте изюмом. Сверните тесто рулетом и защипните края.
- Выложите паски на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы они еще немного подошли.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте паски взбитым яйцом и выпекайте в течение 30-40 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
Выньте паски из духовки, дайте им немного остыть в формах, затем переложите на решетку для полного охлаждения. Крафины не украшают глазурью – их можно слегка посыпать сахарной пудрой. Также мы делились рецептом вкусной паски на закваске.