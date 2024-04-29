Ідеальний Великдень: Ектор Хіменес-Браво поділився чудовим рецептом найм’якішого крафіна (відео)

Крафіни виходять смачні та красиві

Ми ділились рецептом дуже смачної паски з дріжджовою опарою. Якщо ж на Великодній стіл хочеться поставити щось оригінальніше, зверніть увагу на наутспний рецепт крафіна.

Цей рецепт паски з родзинками стане вашим фаворитом! Проста у приготуванні, вона завжди виходить пишною, м'якою та неймовірно смачною. А завдяки ароматним родзинкам та вершковому маслу, паска здобуває незабутній святковий смак. Як її приготувати, у своєму інстаграмі розповів відомий кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

200 мл молока

1 ст. л. цукру

7 г сухих або 21 г свіжих дріжджів

1 ст. л. борошна

Для тіста:

1 яйце + 2 жовтки

100 г цукру

дрібка солі

80 г вершкового масла

ванільний ароматизатор

450-500 г борошна

Для начинки:

100 г родзинок

60 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Злегка підігрійте молоко (воно має бути теплим, але не гарячим). Додайте цукор, дріжджі та 1 ст. л. борошна. Перемішайте до однорідної маси. Накрийте миску харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб дріжджі активувалися. У великій мисці збийте яйце, жовтки та цукор до пишної піни. Додайте сіль, розтоплене вершкове масло, ванільний ароматизатор та опару. Поступово додавайте просіяне борошно, замішуючи м'яке, еластичне тісто. Тісто може потребувати трохи більше або трохи менше борошна, орієнтуйтеся на свою кухню. Злегка змастіть миску олією, покладіть тісто. Накрийте плівкою або рушником і поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб воно збільшилося вдвічі. Замочіть родзинки в гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть їх паперовим рушником. Розм'якшіть вершкове масло. Обережно обімніть тісто, щоб випустити повітря. Розділіть його на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру пасок. Розкачайте кожну частину тіста в прямокутник. Змастіть тісто розм'якшеним вершковим маслом, посипте родзинками. Згорніть тісто рулетом і защипніть краї. Викладіть паски на деко, застелене пергаментним папером. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин, щоб вони ще трохи підійшли. Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть паски збитим яйцем і випікайте протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору. Перевірте готовність пасок дерев'яною шпажкою.

Вийміть паски з духовки, дайте їм трохи охолонути у формах, потім перекладіть на решітку для повного охолодження. Крафіни не прикрашають глазур’ю — їх можна злегка притрусити цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом смачної паски на заквасці.