Ідеальний Великдень: Ектор Хіменес-Браво поділився чудовим рецептом найм’якішого крафіна (відео)
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Крафіни виходять смачні та красиві
Ми ділились рецептом дуже смачної паски з дріжджовою опарою. Якщо ж на Великодній стіл хочеться поставити щось оригінальніше, зверніть увагу на наутспний рецепт крафіна.
Цей рецепт паски з родзинками стане вашим фаворитом! Проста у приготуванні, вона завжди виходить пишною, м'якою та неймовірно смачною. А завдяки ароматним родзинкам та вершковому маслу, паска здобуває незабутній святковий смак. Як її приготувати, у своєму інстаграмі розповів відомий кухар Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- 200 мл молока
- 1 ст. л. цукру
- 7 г сухих або 21 г свіжих дріжджів
- 1 ст. л. борошна
Для тіста:
- 1 яйце + 2 жовтки
- 100 г цукру
- дрібка солі
- 80 г вершкового масла
- ванільний ароматизатор
- 450-500 г борошна
Для начинки:
- 100 г родзинок
- 60 г вершкового масла
Спосіб приготування:
- Злегка підігрійте молоко (воно має бути теплим, але не гарячим). Додайте цукор, дріжджі та 1 ст. л. борошна.
- Перемішайте до однорідної маси. Накрийте миску харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- У великій мисці збийте яйце, жовтки та цукор до пишної піни. Додайте сіль, розтоплене вершкове масло, ванільний ароматизатор та опару.
- Поступово додавайте просіяне борошно, замішуючи м'яке, еластичне тісто. Тісто може потребувати трохи більше або трохи менше борошна, орієнтуйтеся на свою кухню.
- Злегка змастіть миску олією, покладіть тісто. Накрийте плівкою або рушником і поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб воно збільшилося вдвічі.
- Замочіть родзинки в гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть їх паперовим рушником. Розм'якшіть вершкове масло.
- Обережно обімніть тісто, щоб випустити повітря. Розділіть його на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру пасок.
- Розкачайте кожну частину тіста в прямокутник. Змастіть тісто розм'якшеним вершковим маслом, посипте родзинками. Згорніть тісто рулетом і защипніть краї.
- Викладіть паски на деко, застелене пергаментним папером. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин, щоб вони ще трохи підійшли.
- Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть паски збитим яйцем і випікайте протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору. Перевірте готовність пасок дерев'яною шпажкою.
Вийміть паски з духовки, дайте їм трохи охолонути у формах, потім перекладіть на решітку для повного охолодження. Крафіни не прикрашають глазур’ю — їх можна злегка притрусити цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом смачної паски на заквасці.