Между двух половинок: хитрые лайфхаки, как отделить белок от желтка

Вы справитесь легко и просто

Многие рецепты любимых пасок предусматривают отделение желтка от белка. Порой это бывает не так просто, как кажется, особенно если делать это нечасто.

Но есть ряд способов справиться с задачей быстро и спокойно. О действенных методах расскажем вместе с Shuba.

Как отделить белок от желтка

Для первого способа понадобиться пластиковая бутылка. Нужно осторожно, не повредив желток, разбить яйцо в миску.

Далее взять пустую бутылку, открутить крышку, немного сжать стенки и выпустить воздух. Далее следует поднести горлышко к желтку и плавно разжать стены. Желток быстро втянется в бутылку, а белок одновременно останется в миске. Дальше следует просто нажать стенки бутылки еще раз — и желток ускользнет наружу в другую миску.

Можно разбить яйцо прямо внутрь воронки лейки и, плавно встряхивая, ждать, пока белок стечет в миску. Однако следует предварительно проверить, достаточно ли у воронки узкое горлышко и следить, чтобы желток под тяжестью своего веса не лопнул и не стек вниз.

Для еще одной хитрости вам понадобятся только руки. Нужно просто разбить яйцо над миской, вылить его в ладонь и пропустить белок сквозь сжатые не слишком плотно пальцы, как сквозь сито. Не повредив, необходимо переложить желток в отдельную миску.

Следующий способ не предусматривает дополнительных инструментов. Следует просто разбить яйцо ножом примерно посередине и раскрыть половинки скорлупы таким образом, чтобы желток остался в одной из них.

Далее следует аккуратно перемещать желток в другую половинку, одновременно сливая белок в миску. Эту операцию нужно повторять до тех пор, пока белок не окажется полностью в миске.

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