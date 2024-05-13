Хватит печень только жарить: запеките ее с помидорами - и близкие сметут все за минуту

Это блюдо полюбят даже те, кто печень не любит

Вы жарите печень только с луком или просто готовите ее в сливочном соусе? Предлагаем разнообразить меню и приготовить куриную печень с сыром и помидорами.

Прелесть этого вкусного блюда из субпродуктов по рецепту Shuba — в его простоте приготовления и невероятном вкусе. Несмотря на это, готовить и есть печень с сыром и помидорами захочется ежедневно. Каждый раз блюдо будет таким же вкусным, как и впервые.

Как приготовить куриную печень с сыром и помидорами

Ингредиенты на 3 порции:

печень куриная — 500 г;

лук — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

сыр твердый — 120 г;

масло подсолнечное — 40 мл;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную печень моем, чистим, нарезаем на две части. Солим и перчим. Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем его с печенью в разогретой с маслом сковороде около 7 минут, все время помешивая. Подготовим другие ингредиенты. Помидоры моем и нарезаем кусочками. Сыр натираем на крупной терке, зелень моем и мелко шинкуем. Чеснок чистим и измельчаем. В форму для запекания отправляем печень с луком, посыпаем измельченным чесноком и зеленью. Сверху выкладываем помидоры, посыпаем тертым сыром и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотой корочки.

Готовое блюдо подаем с вареными макаронами. Приятного аппетита.