Хватит печень только жарить: запеките ее с помидорами - и близкие сметут все за минуту
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Это блюдо полюбят даже те, кто печень не любит
Вы жарите печень только с луком или просто готовите ее в сливочном соусе? Предлагаем разнообразить меню и приготовить куриную печень с сыром и помидорами.
Прелесть этого вкусного блюда из субпродуктов по рецепту Shuba — в его простоте приготовления и невероятном вкусе. Несмотря на это, готовить и есть печень с сыром и помидорами захочется ежедневно. Каждый раз блюдо будет таким же вкусным, как и впервые.
Как приготовить куриную печень с сыром и помидорами
Ингредиенты на 3 порции:
- печень куриная — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- томаты — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- сыр твердый — 120 г;
- масло подсолнечное — 40 мл;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную печень моем, чистим, нарезаем на две части. Солим и перчим.
- Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем его с печенью в разогретой с маслом сковороде около 7 минут, все время помешивая.
- Подготовим другие ингредиенты. Помидоры моем и нарезаем кусочками. Сыр натираем на крупной терке, зелень моем и мелко шинкуем. Чеснок чистим и измельчаем.
- В форму для запекания отправляем печень с луком, посыпаем измельченным чесноком и зеленью. Сверху выкладываем помидоры, посыпаем тертым сыром и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотой корочки.
Готовое блюдо подаем с вареными макаронами. Приятного аппетита.