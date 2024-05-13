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Для тех, кто любит эстетические завтраки: рецепт овсянки с клубникой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот завтрак – очень вкусный и полезный (изображение создано с помощью ИИ)
Этот завтрак – очень вкусный и полезный (изображение создано с помощью ИИ)

Простой, сытный и очень хороший завтрак – это все о овсянке с клубникой.

Овсянка – это не просто еда, это заряд энергии и бодрости на весь день. А если добавить к ней свежую ароматную клубнику, то получится настоящий "клубничный рай" — идеальный завтрак, который не только вкусен, но и полезен.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но очень вкусными рецептами овсянки с клубникой, которые сделают ваше утро не только сытным, но и по-настоящему пожилым.

1. Овсянка с клубникой классическая: простота и элегантность

Ингредиенты:

  • 50 г овсяных хлопьев
  • 250 мл молока (или воды)
  • 1 ст. л. меда
  • 100 г клубники
  • Мята для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья залейте молоком (или водой) и доведите до кипения.
  2. Убавьте огонь, варите овсянку в течение 5-7 минут, или до нужной вам консистенции.
  3. Добавьте к готовой овсянке мед и хорошо перемешайте.
  4. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте ломтиками.
  5. Добавьте клубнику к овсянке и перемешайте.
  6. По желанию украсьте овсянку веточками мяты.

Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить к овсянке сливочное масло или ванильный экстракт.

2. Овсянка с клубникой и орехами: сытный и хрустящий вариант

Ингредиенты:

  • 50 г овсяных хлопьев
  • 250 мл молока (или воды)
  • 1 ст. л. меда
  • 100 г клубники
  • 50 г орехов (по вашему выбору)
  • 1 ст. л. семена льна

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья залейте молоком (или водой) и доведите до кипения.
  2. Убавьте огонь, варите овсянку в течение 5-7 минут, или до нужной вам консистенции.
  3. Добавьте к готовой овсянке мед и хорошо перемешайте.
  4. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте ломтиками.
  5. Орехи измельчите ножом.
  6. Добавьте клубнику и орехи к овсянке и перемешайте.
  7. Посыпьте овсянку семенами льна.

Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить к овсянке немного корицы или мускатного ореха.

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#Рецепт #Овсянка #еда-Телеграф