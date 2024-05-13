Для тех, кто любит эстетические завтраки: рецепт овсянки с клубникой

Простой, сытный и очень хороший завтрак – это все о овсянке с клубникой.

Овсянка – это не просто еда, это заряд энергии и бодрости на весь день. А если добавить к ней свежую ароматную клубнику, то получится настоящий "клубничный рай" — идеальный завтрак, который не только вкусен, но и полезен.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но очень вкусными рецептами овсянки с клубникой, которые сделают ваше утро не только сытным, но и по-настоящему пожилым.

1. Овсянка с клубникой классическая: простота и элегантность

Ингредиенты:

50 г овсяных хлопьев

250 мл молока (или воды)

1 ст. л. меда

100 г клубники

Мята для украшения (по желанию)

Приготовление:

Овсяные хлопья залейте молоком (или водой) и доведите до кипения. Убавьте огонь, варите овсянку в течение 5-7 минут, или до нужной вам консистенции. Добавьте к готовой овсянке мед и хорошо перемешайте. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Добавьте клубнику к овсянке и перемешайте. По желанию украсьте овсянку веточками мяты.

Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить к овсянке сливочное масло или ванильный экстракт.

2. Овсянка с клубникой и орехами: сытный и хрустящий вариант

Ингредиенты:

50 г овсяных хлопьев

250 мл молока (или воды)

1 ст. л. меда

100 г клубники

50 г орехов (по вашему выбору)

1 ст. л. семена льна

Приготовление:

Овсяные хлопья залейте молоком (или водой) и доведите до кипения. Убавьте огонь, варите овсянку в течение 5-7 минут, или до нужной вам консистенции. Добавьте к готовой овсянке мед и хорошо перемешайте. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Орехи измельчите ножом. Добавьте клубнику и орехи к овсянке и перемешайте. Посыпьте овсянку семенами льна.

Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить к овсянке немного корицы или мускатного ореха.

Предлагаем также приготовить томатный суп с овсянкой по рецепту "Телеграфа". О самых вредных кашах раньше рассказал украинский врач Евгений Комаровский.