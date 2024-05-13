Для тех, кто любит эстетические завтраки: рецепт овсянки с клубникой
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Простой, сытный и очень хороший завтрак – это все о овсянке с клубникой.
Овсянка – это не просто еда, это заряд энергии и бодрости на весь день. А если добавить к ней свежую ароматную клубнику, то получится настоящий "клубничный рай" — идеальный завтрак, который не только вкусен, но и полезен.
Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но очень вкусными рецептами овсянки с клубникой, которые сделают ваше утро не только сытным, но и по-настоящему пожилым.
1. Овсянка с клубникой классическая: простота и элегантность
Ингредиенты:
- 50 г овсяных хлопьев
- 250 мл молока (или воды)
- 1 ст. л. меда
- 100 г клубники
- Мята для украшения (по желанию)
Приготовление:
- Овсяные хлопья залейте молоком (или водой) и доведите до кипения.
- Убавьте огонь, варите овсянку в течение 5-7 минут, или до нужной вам консистенции.
- Добавьте к готовой овсянке мед и хорошо перемешайте.
- Клубнику помойте, обсушите и нарежьте ломтиками.
- Добавьте клубнику к овсянке и перемешайте.
- По желанию украсьте овсянку веточками мяты.
Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить к овсянке сливочное масло или ванильный экстракт.
2. Овсянка с клубникой и орехами: сытный и хрустящий вариант
Ингредиенты:
- 50 г овсяных хлопьев
- 250 мл молока (или воды)
- 1 ст. л. меда
- 100 г клубники
- 50 г орехов (по вашему выбору)
- 1 ст. л. семена льна
Приготовление:
- Овсяные хлопья залейте молоком (или водой) и доведите до кипения.
- Убавьте огонь, варите овсянку в течение 5-7 минут, или до нужной вам консистенции.
- Добавьте к готовой овсянке мед и хорошо перемешайте.
- Клубнику помойте, обсушите и нарежьте ломтиками.
- Орехи измельчите ножом.
- Добавьте клубнику и орехи к овсянке и перемешайте.
- Посыпьте овсянку семенами льна.
Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить к овсянке немного корицы или мускатного ореха.
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