Вкусный перекус за 5 минут: рецепт запеченных крылышек в соусе терияки

Ваши гости будут в восторге от этого блюда.

Куриные крылышки – это универсальная закуска, которая всегда пользуется успехом. Их можно приготовить множеством способов, но один из самых популярных – это замариновать их в соусе терияки, а затем запечь или обжарить. Также, предлагаем рецепт курицы, маринованной в кефире.

Соус терияки – это японский соус, который готовится из соевого соуса, мирина, сахара и других специй. Он обладает сладко-соленым вкусом с легким карамельным ароматом, который идеально подходит для маринования мяса.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкуснейшими рецептами куриных крылышек в соусе терияки, которые сделают вашу закуску непревзойденной.

1. Куриные крылышки терияки классические: простота и элегантность

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

100 мл соуса терияки

2 ст. л. меда

1 ст. л. соевого соуса

1 зубчик чеснока

1 ч. л. имбиря, тертого

1/2 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и сложите в миску. В блендере измельчите чеснок и имбирь. К размельченному чесноку и имбирю добавьте соус терияки, мед, соевый соус, перец и хорошо перемешайте. Залейте маринадом куриные крылышки и кропотливо перемешайте, чтоб каждое крылышко было покрыто соусом. Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Противень застелите фольгой и слегка смажьте маслом. Выложите маринованные крылышки на противень и запекайте в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.

Совет: Подавайте куриные крылышки терияки классические с любимым соусом, например, кетчупом, майонезом или горчицей. Дополните блюдо свежими овощами или салатом.

2. Куриные крылышки терияки пикантны: для любителей острого

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

100 мл соуса терияки

2 ст. л. меда

1 ст. л. соевого соуса

1 зубчик чеснока

1 ч. л. имбиря, тертого

1/2 ч. л. черного молотого перца

1/2 ч. л. острого перца чили, молотого

Приготовление:

Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и сложите в миску. В блендере измельчите чеснок и имбирь. К измельченному чесноку и имбирю добавьте соус терияки, мед, соевый соус, черный перец и перец чили, и хорошо перемешайте. Залейте маринадом куриные крылышки и кропотливо перемешайте, чтоб каждое крылышко было покрыто соусом. Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа. Разогрейте духовку до 200°C. Противень застелите фольгой и слегка смажьте маслом. Выложите маринованные крылышки на противень и запекайте в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.

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