Вкусный перекус за 5 минут: рецепт запеченных крылышек в соусе терияки
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Ваши гости будут в восторге от этого блюда.
Куриные крылышки – это универсальная закуска, которая всегда пользуется успехом. Их можно приготовить множеством способов, но один из самых популярных – это замариновать их в соусе терияки, а затем запечь или обжарить. Также, предлагаем рецепт курицы, маринованной в кефире.
Соус терияки – это японский соус, который готовится из соевого соуса, мирина, сахара и других специй. Он обладает сладко-соленым вкусом с легким карамельным ароматом, который идеально подходит для маринования мяса.
Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкуснейшими рецептами куриных крылышек в соусе терияки, которые сделают вашу закуску непревзойденной.
1. Куриные крылышки терияки классические: простота и элегантность
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 100 мл соуса терияки
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. имбиря, тертого
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
Приготовление:
- Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и сложите в миску.
- В блендере измельчите чеснок и имбирь.
- К размельченному чесноку и имбирю добавьте соус терияки, мед, соевый соус, перец и хорошо перемешайте.
- Залейте маринадом куриные крылышки и кропотливо перемешайте, чтоб каждое крылышко было покрыто соусом.
- Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа.
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
- Противень застелите фольгой и слегка смажьте маслом.
- Выложите маринованные крылышки на противень и запекайте в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.
Совет: Подавайте куриные крылышки терияки классические с любимым соусом, например, кетчупом, майонезом или горчицей. Дополните блюдо свежими овощами или салатом.
2. Куриные крылышки терияки пикантны: для любителей острого
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 100 мл соуса терияки
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. имбиря, тертого
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 1/2 ч. л. острого перца чили, молотого
Приготовление:
- Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и сложите в миску.
- В блендере измельчите чеснок и имбирь.
- К измельченному чесноку и имбирю добавьте соус терияки, мед, соевый соус, черный перец и перец чили, и хорошо перемешайте.
- Залейте маринадом куриные крылышки и кропотливо перемешайте, чтоб каждое крылышко было покрыто соусом.
- Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа.
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Противень застелите фольгой и слегка смажьте маслом.
- Выложите маринованные крылышки на противень и запекайте в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.
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