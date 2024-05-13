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Вкусный перекус за 5 минут: рецепт запеченных крылышек в соусе терияки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти крылышки очень быстро готовятся (изображение создано с помощью ИИ)
Эти крылышки очень быстро готовятся (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ваши гости будут в восторге от этого блюда.

Куриные крылышки – это универсальная закуска, которая всегда пользуется успехом. Их можно приготовить множеством способов, но один из самых популярных – это замариновать их в соусе терияки, а затем запечь или обжарить. Также, предлагаем рецепт курицы, маринованной в кефире.

Соус терияки – это японский соус, который готовится из соевого соуса, мирина, сахара и других специй. Он обладает сладко-соленым вкусом с легким карамельным ароматом, который идеально подходит для маринования мяса.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкуснейшими рецептами куриных крылышек в соусе терияки, которые сделают вашу закуску непревзойденной.

1. Куриные крылышки терияки классические: простота и элегантность

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 100 мл соуса терияки
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. имбиря, тертого
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

  1. Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и сложите в миску.
  2. В блендере измельчите чеснок и имбирь.
  3. К размельченному чесноку и имбирю добавьте соус терияки, мед, соевый соус, перец и хорошо перемешайте.
  4. Залейте маринадом куриные крылышки и кропотливо перемешайте, чтоб каждое крылышко было покрыто соусом.
  5. Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа.
  6. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
  7. Противень застелите фольгой и слегка смажьте маслом.
  8. Выложите маринованные крылышки на противень и запекайте в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.

Совет: Подавайте куриные крылышки терияки классические с любимым соусом, например, кетчупом, майонезом или горчицей. Дополните блюдо свежими овощами или салатом.

2. Куриные крылышки терияки пикантны: для любителей острого

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 100 мл соуса терияки
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. имбиря, тертого
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1/2 ч. л. острого перца чили, молотого

Приготовление:

  1. Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и сложите в миску.
  2. В блендере измельчите чеснок и имбирь.
  3. К измельченному чесноку и имбирю добавьте соус терияки, мед, соевый соус, черный перец и перец чили, и хорошо перемешайте.
  4. Залейте маринадом куриные крылышки и кропотливо перемешайте, чтоб каждое крылышко было покрыто соусом.
  5. Накройте миску крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа.
  6. Разогрейте духовку до 200°C.
  7. Противень застелите фольгой и слегка смажьте маслом.
  8. Выложите маринованные крылышки на противень и запекайте в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.

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