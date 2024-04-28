Стакан портвейна превратит куриное филе в фантастическое блюдо: отличный рецепт к празднику

Попробуйте к празднику — и захотите готовить так часто

Хотите порадовать своих близких на Пасху необычным блюдом из обычного куриного филе? Тогда вам понадобится стакан портвейна.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим куриное филе с грибами в винном соусе. Это непревзойденное блюдо точно сметут за считанные секунды даже с праздничного стола. Близкие и друзья и друзья оценят нежный вкус жареной курицы с грибами в необычном соусе.

Как приготовить куриное филе с грибами в винном соусе

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 2 шт.;

мука пшеничная — 100 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 80 мл;

масло сливочное 73% — 40 г;

шампиньоны — 300 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

портвейн — 1 ст.

сливки — 100 мл.

Способ приготовления:

Моем, сушим куриное филе. Нарезаем их кусочками, как на отбивную. Отбиваем с обеих сторон, солим, перчим и обваливаем в муке. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем отбивные и обжариваем до золотистой корочки — на это уйдет около 8 минут. Выкладываем в тарелку. Моем, нарезаем пластинами и обжариваем на сливочном масле в течение 5 минут грибы. Добавляем измельченный чеснок, солим, перчим, перемешиваем и жарим в течение минуты. Через указанное время добавляем портвейн, полстакана воды и тушим в течение 15 минут, до испарения алкоголя. Выкладываем в грибы отбивные, добавляем сливки и тушим вместе 5 минут.

Подаем куриное филе с любимым салатом. Приятного аппетита.