Стакан портвейна превратит куриное филе в фантастическое блюдо: отличный рецепт к празднику
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Попробуйте к празднику — и захотите готовить так часто
Хотите порадовать своих близких на Пасху необычным блюдом из обычного куриного филе? Тогда вам понадобится стакан портвейна.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим куриное филе с грибами в винном соусе. Это непревзойденное блюдо точно сметут за считанные секунды даже с праздничного стола. Близкие и друзья и друзья оценят нежный вкус жареной курицы с грибами в необычном соусе.
Как приготовить куриное филе с грибами в винном соусе
Ингредиенты на 4 порции:
- куриное филе — 2 шт.;
- мука пшеничная — 100 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное — 80 мл;
- масло сливочное 73% — 40 г;
- шампиньоны — 300 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- портвейн — 1 ст.
- сливки — 100 мл.
Способ приготовления:
- Моем, сушим куриное филе. Нарезаем их кусочками, как на отбивную. Отбиваем с обеих сторон, солим, перчим и обваливаем в муке.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем отбивные и обжариваем до золотистой корочки — на это уйдет около 8 минут. Выкладываем в тарелку.
- Моем, нарезаем пластинами и обжариваем на сливочном масле в течение 5 минут грибы. Добавляем измельченный чеснок, солим, перчим, перемешиваем и жарим в течение минуты.
- Через указанное время добавляем портвейн, полстакана воды и тушим в течение 15 минут, до испарения алкоголя.
- Выкладываем в грибы отбивные, добавляем сливки и тушим вместе 5 минут.
Подаем куриное филе с любимым салатом. Приятного аппетита.