Склянка портвейну перетворить куряче філе на фантастичну страву: чудовий рецепт до свята

Спробуйте до свята і захочете готувати так часто

Хочете порадувати своїх близьких на Великдень незвичайною стравою зі звичайного курячого філе? Тоді вам знадобиться склянка портвейну.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо куряче філе із грибами у винному соусі. Цю неперевершену страву точно зметуть за лічені секунди навіть зі святкового столу. Близькі та друзі та друзі оцінять ніжний смак смаженої курки з грибами у незвичайному соусі.

Як приготувати куряче філе з грибами у винному соусі

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 2 шт.;

борошно пшеничне — 100 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова — 80 мл;

масло вершкове 73% — 40 г;

печериці — 300 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

портвейн — 1 ст.

вершки – 100 мл.

Спосіб приготування:

Моєму, сушимо куряче філе. Нарізаємо їх шматочками, як на відбивну. Відбиваємо з обох боків, солимо, перчимо та обвалюємо в борошні. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо відбивні та обсмажуємо до золотистої скоринки — на це піде близько 8 хвилин. Викладаємо у тарілку. Миємо, нарізаємо пластинами та обсмажуємо на вершковому маслі протягом 5 хвилин гриби. Додаємо подрібнений часник, солимо, перчимо, перемішуємо і смажимо протягом хвилини. Через зазначений час додаємо портвейн, півсклянки води та тушкуємо протягом 15 хвилин, до випаровування алкоголю. Викладаємо в гриби відбивні, додаємо вершки та тушкуємо разом 5 хвилин.

Подаємо куряче філе з улюбленим салатом. Смачного.