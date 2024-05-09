Ускорить зарядку телефона можно лишь с помощью одной кнопки

Иногда бывают ситуации, когда нужно как можно скорее подзарядить телефон

Не все мобильные устройства поддерживают функцию быстрой зарядки, однако в повседневной жизни каждого человека могут возникнуть ситуации, требующие быстрой подзарядки телефона. Что делать в таких моментах и как ускорить процесс зарядки?

Оказывается, можно ускорить процесс зарядки смартфона всего одним нажатием кнопки — кнопкой включения/выключения. Об этом пишет ukr.media.

Причина в том, что фоновые приложения часто "высасывают" заряд батареи. Поэтому просто выключив устройство, все эти процессы автоматически останавливаются, что приводит к быстрому заряду.

Работу фоновых приложений можно выключить другим способом. Существует два варианта.

Первый — активировать режим "авиаполет". Это отключит большинство задач, но основные функции продолжат работать. Второй вариант — использовать функцию ультраэкономии энергии, которая доступна на некоторых телефонах. В этом режиме выключаются почти все: заставка, подключение к сети. Пользователь может пользоваться только основными функциями, но зарядка будет расходоваться быстрее.

Ранее мы писали, как понять, что ваш мобильный телефон вот-вот сломается. Есть три признака скорой "кончины" смартфона.