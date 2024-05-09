Одного "Белого тюльпана" всегда будет мало: интересный способ использовать оставшиеся после Пасхи яйца
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Такую закуску с удовольствием приготовят и с удовольствием съедят
Приготовили много различных крашанок и не съели за праздники? Мы предлагаем приготовить из них необычные "цветы".
Эта необычная закуска из яиц — отличный способ доесть оставшиеся после праздников яйца. Блюдо не только сытное, но и необычное на вид. Близкие с удовольствием будут помогать и готовить, и есть такие "Белые тюльпаны". Необычным рецептом делится "Мандаринка".
Как приготовить закуску "Белые тюльпаны"
Ингредиенты:
- 9 вареных куриных яиц;
- 180 г плавленого сыра;
- 40 грамм майонеза;
- 2 зубчика чеснока;
- зелень;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Вареные куриные яйца чистим от скорлупы. На остром конце каждого делаем крестообразный надрез, аккуратно достаем желток и перекладываем в миску.
- Желтки тщательно разминаем вилкой. Солим, перчим, добавляем плавленый сырок, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Все тщательно перемешиваем.
- Получившуюся массу перекладываем в кондитерский мешок и аккуратно начиняем яичные желтки таким образом, чтобы они были похожи на бутоны тюльпанов.
- На тарелку выкладываем зеленый лук и раскладываем яйца в виде цветков.
С оставшимися после праздника яиц также можно приготовить свекольный салат. Он получается не только вкусным, но и полезным.