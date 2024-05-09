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Одного "Белого тюльпана" всегда будет мало: интересный способ использовать оставшиеся после Пасхи яйца

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная закуска “Белые тюльпаны”
Необычная закуска “Белые тюльпаны”. Фото mandarynka.com.ua

Такую закуску с удовольствием приготовят и с удовольствием съедят

Приготовили много различных крашанок и не съели за праздники? Мы предлагаем приготовить из них необычные "цветы".

Эта необычная закуска из яиц — отличный способ доесть оставшиеся после праздников яйца. Блюдо не только сытное, но и необычное на вид. Близкие с удовольствием будут помогать и готовить, и есть такие "Белые тюльпаны". Необычным рецептом делится "Мандаринка".

Как приготовить закуску "Белые тюльпаны"

Ингредиенты:

  • 9 вареных куриных яиц;
  • 180 г плавленого сыра;
  • 40 грамм майонеза;
  • 2 зубчика чеснока;
  • зелень;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вареные куриные яйца чистим от скорлупы. На остром конце каждого делаем крестообразный надрез, аккуратно достаем желток и перекладываем в миску.
  2. Желтки тщательно разминаем вилкой. Солим, перчим, добавляем плавленый сырок, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Все тщательно перемешиваем.
  3. Получившуюся массу перекладываем в кондитерский мешок и аккуратно начиняем яичные желтки таким образом, чтобы они были похожи на бутоны тюльпанов.
  4. На тарелку выкладываем зеленый лук и раскладываем яйца в виде цветков.

С оставшимися после праздника яиц также можно приготовить свекольный салат. Он получается не только вкусным, но и полезным.

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#Рецепт #Яйца #Закуска #Готовим дома