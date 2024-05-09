Удаление двух популярных приложений в разы увеличит заряд батареи телефона

Это очень "прожорливые" популярные программы

Знаете ли вы, что причиной медленной работы или быстрого разряда вашего мобильного телефона могут быть некоторые из ваших любимых приложений? Если нет, давайте исправим это.

Некоторые из наиболее распространенных приложений могут сильно нагружать ваше устройство, поэтому лучшим вариантом будет их удалить. Об этом пишет The Sun.

На первом месте находится приложение Google Maps, оказывающее значительное воздействие на мобильные устройства. Функционирование этого приложения в фоновом режиме может незаметно снижать заряд батареи вашего устройства.

Если вы желаете сохранить это полезное приложение, есть несколько способов "усовершенствовать" его. Например, попробуйте вариант навигации, основанный исключительно на голосовых командах, что позволит избежать необходимости постоянно держать экран включенным.

Второе приложение — известная социальная сеть Facebook. Оно может не только замедлить работу вашего устройства, работая в фоновом режиме и передавая/получая данные, но и использовать ваш лимит трафика. Вы можете изменить настройки, чтобы приложения не обновлялись в фоновом режиме, либо удалить их, если вы редко пользуетесь ими.

Ранее мы писали, почему вы неправильно разряжаете телефон. Она привычка может негативно повлиять на батарею гаджета и повредить сам смартфон.