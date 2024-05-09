Никогда не срезайте листья нарциссов после цветения: лучше заплетите их в косы

Узнайте, как ухаживать за нарциссами после того как они отцветут

Нарциссы — нежные и красивые весенние цветы, которые способны украсить собой любую клумбу. Их легко выращивать, но особенное внимание необходимо уделить уходу за луковицами.

После цветения нарциссы запасают в луковицах питательные вещества, чтобы в следующем году снова прорасти в полную силу и дать красивые бутоны. Отцветшие соцветия и стебли следует удалить сразу. А вот с листьями необходимо провернуть один трюк. О нем пишут в блоге Instagram dorfkind_mit_herz.

Как правильно ухаживать за нарциссом после цветения

После того как увядшие цветы нарциссов будут срезаны, оставшиеся листья необходимо заплести в косу.

Благодаря этому нехитрому трюку луковицы цветка будут еще долго получать солнечное тепло и питательные вещества из листьев. Если удалить листву слишком рано, луковицы будут чахнуть, что приведет к уменьшению количества цветков в следующем году.

Распрощаться с листвой можно будет, когда она пожелтеет и полностью высохнет. На это может уйти до 6 недель.

Обильно поливайте нарциссы, пока растение цветет, но держите почву относительно сухой, когда растения летом находятся в состоянии покоя.

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