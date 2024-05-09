Из-за этой смеси сковорода засияет, как новая: вот чем можно удалить нагар

Исчезнут даже самые старые загрязнения

Пригоревшая кастрюля или сковорода – обычное явление на кухне. Подобные ситуации случаются как с новичками, так и с опытными кулинарами. Перед следующим использованием посуды ее необходимо отмыть. Это не должно стать проблемой, так как дома обязательно найдется натуральное средство, которое с легкостью удалит все загрязнения.

Самое простое решение почистить пригоревшую посуду незаменимой в быту содой. Но это не единственное средство, которое заставит посуду снова сиять.

Чем очистить пригоревшую сковороду

Смешайте несколько чайных ложек соды с водой до образования густой пасты. Натрите средством дно посуды и оставьте на несколько часов. Затем аккуратно промойте. Вместе с нагаром удалится и весь жир.

Если приходится иметь дело с сильным загрязнением, смешайте 6 чайных ложек пищевой соды в 1/4 стакана перекиси водорода. Тщательно перемешайте содержимое и промойте этим раствором пригоревшую посуду. Этот метод подойдет как для очистки сковороды внутри, так и для ее дна. Также можно замочить сковороду в этой смеси на несколько часов.

Еще одно эффективное средство – лимонная кислота. Растворите одну чайную ложку в воде и доведите до кипения, советует SE. Вылейте полученный раствор на пригоревшую сковороду и аккуратно потрите ее. Вместо лимонной кислоты можно также использовать уксус. Этот метод действует и на пригоревшее дно посуды.

Еще одно очень хорошее решение проблемы пригоревшей сковороды – поваренная соль. Посыпьте обожженное место крупной солью и оставьте примерно на 2-3 часа. Затем удалите соль бумажным полотенцем и вымойте кастрюлю.

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