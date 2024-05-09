Открыть банку и не дать утонуть ложке: необычные, но действенные лайфхаки использовать канцелярскую резинку

С помощью этого предмета можно решить много бытовых проблем

Канцелярская резинка была придумана для того, чтобы скреплять ценные бумаги и прикреплять рецепты к бутылкам с лекарством. Сейчас ее чаще используют для скрепления денег, однако этот предмет можно использовать и для решения различных бытовых проблем.

Как можно применить этот предмет в быту, делимся вместе с UkrMedia. С ними ваша жизнь станет значительно проще.

Как можно использовать канцелярскую резинку в быту

С ее помощью можно обезопасить бокалы в посудомоечной машинке, чтобы они не разбились во время мытья. Нужно просто резинками закрепить ножки к решетке. Этот метод можно использовать и при сушке, прикрепляя бокалы внизу решетки.

Канцелярская резинка поможет открыть банки с вареньями и соленьями. Необходимо повернуть край крышки резиновой лентой, повернуть ее — и проблема решена.

Чтобы оставленная в миске ложка не соскальзывала и не падала внутрь, нужно на краю ложки просто завязать канцелярскую ложку. С помощью этой хитрости вам не придется каждый раз доставать ложку из миски.

При нарезании продуктов доска пытается куда-то "убежать". Чтобы этого не произошло, необходимо натянуть по краям доски по одной резинке — они будут действовать как тормоз.

При заваривании чая часто пакетик отправляется в стакан, заливается все кипятком, но нить и бумажное крепление оказывается внутри. Для избежания этого нужно всего лишь закрепить нить чайного пакетика на чашке с помощью канцелярской резинки.

Чтобы при транспортировке еды на пикник в дороги крышка не слетела с кастрюли, можно ее закрепить несколькими канцелярскими резинками. Вы довезете все в целостности и сохранности.

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