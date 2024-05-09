Опрыскайте этим огурцы, чтобы было море овощей: рецепт чесночного настоя

Проблема с пожелтением листьев исчезнет

Выращивание огурцов — это процесс, требующий особого внимания и правильного ухода, включая правильное питание и удобрения. Одна из распространенных проблем, с которой могут столкнуться дачники, — это пожелтение листьев.

Если обрабатывать огурцы специальным раствором, то листья не будут желтеть. Об этом пишет zemliak.

Решить проблему пожелтения листьев у огурцов можно с помощью натуральных продуктов, не прибегая к химическим средствам из магазина и не тратя лишних денег.

Для решения проблемы желтых листьев у огурцов можно, в качестве удобрения, приготовить чесночный настой. Для этого следует измельчить несколько зубчиков чеснока, залить теплой водой (1 литра достаточно) и оставить на сутки. После этого жидкость следует процедить, разбавить в ведре водой и добавить немного хозяйственного мыла, которое также может использоваться для борьбы с вредителями. Проведите несколько опрыскиваний огуречных грядок этим раствором, и листья восстановят свой здоровый зеленый цвет, что в последующем приведет к обильному урожаю.

Ранее мы писали, чем подкормить огурцы, чтобы они выросли хрустящими. Приготовление такой подкормки в домашних условиях очень легкое.