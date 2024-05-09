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Надежный способ избавиться от пищевой моли: дорогие средства не понадобятся

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Моль портит все вокруг
Моль портит все вокруг. Фото ideas-center.com.ua

Избавиться от вредителя не очень сложно

Пищевая моль — один из самых неприятных домашних вредителей. Мелкое насекомое чаще всего заводится в муке, крупах, сахаре. Моль не только поедает продукты, но и загрязняет их. Употреблять в пищу зараженные продукты нельзя. Поэтому необходимо как можно быстрее избавиться от пищевой моли, пишет The conversation.

Как и платяную, пищевую моль можно прогнать из дома натуральными средствами.

Как избавиться от пищевой моли

О появлении пищевой моли обычно становится известно, когда взрослые бабочки слетаются из кладовой. Если это произошло, прежде всего необходимо проверить такие продукты:

  • мука;
  • сахар;
  • макаронные изделия, рис, овсянка, семена или бобовые;
  • чай;
  • специи – включая соль, перец или перец чили;
  • орехи и сухофрукты;
  • печенье и шоколад;
  • сухой корм для животных.

Если вы обнаружите в припасах паутину или даже маленьких белых личинок, значит они заражены пищевой молью.

  1. Прежде всего, важно выбросить все зараженные продукты и сразу вынести мусор на улицу, чтобы вредители оттуда не распространились обратно по кухне.
  2. Тщательно промойте кухонные шкафы смесью уксуса с водой.
  3. Затем просушите полки и продуйте горячим феном – это обезвредит остатки отложенных яиц.
  4. Пересыпьте оставшиеся продукты в герметичные стеклянные, керамические или пластиковые контейнеры. Это помогает предотвратить повторное заражение пищевой молью.

Избавиться от пищевой моли помогут и такие натуральные домашние средства:

  1. Эфирные масла лимона, кедра, лаванды, гвоздики, мяты, пачули будут отпугивать вредителей.
  2. Пищевая сода и мука. Смешайте соду и муку в пропорции 4:1 в миске и поместите ее в шкаф. Личинки пищевой моли не смогут выжить после этой смеси.

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#Насекомые #Вредители #моль